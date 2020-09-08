كورونا يحوّل حياة فتاة لـ"كابوس" رغم تعافيها: "الأكل طعمه بنزين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، يواصل الكشف عن آثاره الجانبية الغريبة، التي تضرب المتعافين، بعدما كشفت سيدة عانت كثيرا من كوفيد-19، عن تفاصيل صادمة بشأن التغذية.

أجبرت الآثار الجانبية الغريبة لـ كوفيد-19، سيدة بريطانية تدعى باسكوال هيستر، البالغة من العمر 34 عامًا، على أن تصبح نباتية، حيث إنها باتت مضطرة لتناول الخضار النيئة والجبن، وفقا لصحيفة "mirror" البريطانية.

فقدت باسكوال هيستر، 34 عامًا، حاسة التذوق والشم لأول مرة في مارس، كما تقول إنها لم تعد قادرة على أكل اللحوم لأن طعمها بات مثل البنزين.

ترك الفيروس، حاسة الشم والتذوق لدى باسكوال هيستر، مشوهة تماما، حيث تقول باسكوال هيستر مديرة مركز سلوك الأطفال في Bingley West Yorks، إنها لا تستطيع الآن تناول سوى الخضار النيئة والجبن.

وقالت باسكوال: "لم أكن أفكر في أن أكون نباتية قبل ذلك، لكن الآن ليس لدي خيار آخر، لم أتناول اللحوم منذ أشهر، لم يعد الأكل ممتعًا، إنه بات أمرا روتينيا".

تضيف: "لا آكل سوى الخضروات النيئة مثل البازلاء والسكر والجزر، ولكن أي شيء ينتج عنه البخار تنبعث منه رائحة مروعة بالنسبة لي".

فقدت باسكوال حاسة التذوق والشم عندما انتشر فيروس كورونا في المملكة المتحدة لأول مرة في مارس، لكن العَرَض الآخر الوحيد التي عانت منه كان انسداد الأنف.

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بعد ثلاثة أشهر عندما عادت براعم التذوق لها، تمكنت من معرفة أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا، حيث أصبح كل شيء فجأة يحتوي على رائحة شبيهة بالمواد الكيميائية مع طعام مقلي ورائحة معجون أسنان سيئة للغاية.

في محاولة يائسة للحصول على إجابات، بحثت باسكوال على الإنترنت عن تفسير واكتشفت مجتمعًا على فيسبوك من الناجين من كوفيد -19 كانوا جميعًا يعانون من نفس الشيء.

قالت باسكوال: "لم أستطع شم أو تذوق أي شيء لشهور، فقط عندما اشتريت فنجانًا من القهوة في يونيو، اعتقدت أنه يمكنني شم ذلك لكن رائحتها لم تكن جيدة، ثم بدأت رائحة أشياء كثيرة تبدو مضحكة حقًا، إذا مررت أمام مطعم ماكدونالدز أو في مكان ما به طعام مقلي، فإن ذلك يجعلني أرتعش حرفيًا، في نفس الوقت تقريبًا ذهبت لتنظيف أسناني وكان طعم معجون الأسنان مثيرًا للاشمئزاز".

وتكمل: "ذهبت واشتريت فرشاة أسنان جديدة ومعجون أسنان جديد أربع أو خمس مرات ولكن لم يكن هناك شيء جديد، لم أكن أعرف ما الذي كان يحدث والأمور تزداد سوءًا، صادفت مجموعة على Facebook للناجين من Covid الذين أبلغوا جميعًا عن مشاكل في الرائحة والتذوق، وهناك الملايين منا في جميع أنحاء العالم يقولون نفس الشيء بالضبط تستحم، وتفتح غسولًا لطيفًا للجسم وتنبعث منه رائحة مقززة للغاية، لدينا جميعًا نفس النظام الغذائي، إنه طعام لطيف للغاية".

تواصل: "لقد جئت من خلفية إيطالية حيث كان البصل والثوم واللحوم جزءًا كبيرًا من نظامي الغذائي، والآن لا يمكنني الاقتراب منهم، أعيش على الجبن والبازلاء في الوقت الحالي".

على الرغم من إدراك باسكوال أنها محظوظة لأنها لم تصاب بنوبة أكثر خطورة من الفيروس، إلا أنها تدعي أن حواسها المشوهة هي "كابوس حي" سلبها حياتها الاجتماعية.

اختتمت: "إنه كابوس حي، وقد أثر حقًا في حياتي الاجتماعية لأنك لا تدرك مقدار التفاعل مع الطعام والشراب، لا توجد طريقة لوصف الأمر ومن الصعب للغاية جعل الآخرين يفهمون كيف تبدو، كيف تخبر شخصًا أن رائحتك تشبه رائحة قهوتك عندما تذهب إلى المرحاض".