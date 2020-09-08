بعد قرارات وزير التعليم.. طبيب يوضح 10 نصائح لحماية الطلبة من كورونا

صحة

أعلن اليوم، وزير التربية والتعليم، مجموعة من القرارات المتعلقة بعودة العام الدراسي الجديد، منها عودة طلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي 4 أيام في الأسبوع.

ومع عودة الطلبة للدراسة، هناك بعض الإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها حفاظا على صحتهم وتجنب انتقال الفيروسات، تبدأ منذ الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح وحتى انتهاء اليوم الدراسي والعودة إلى المنزل، أوضحها الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أثناء حديثه لـ "هُن".

كيف تحمى الأمهات أبناءهن من عدوى كورونا بعد عودة الدراسة

الإفطار الصحي

عن طريق تناول أغذية تساعد على تقوية المناعة منها المكسرات والبليلة، الفول، العدس، شرب العصائر والابتعاد عن الأغذية المعلبة.

الخروج من المنزل

منذ الخروج من المنزل، قبل ركوب "باصات" المدرسة، يجب قياس درجة حرارة الطفل، وعودته إلى المنزل حال ارتفاع درجة الحرارة.

دخول المدرسة

المحافظة على التباعد الاجتماعي في طابور الصباح.

ارتداء الكمامة

على الأمهات توعية أبنائهن على ضرورة ارتداء الكمامة لأهميتها.

Advertisements

غسل اليدين

يجب توعية الطلاب بأهمية غسل اليدين واستخدام المطهرات.

نوم الجيد

على الطالب الحفاظ على النوم جيدا لأنه يساعد على تقوية المناعة.

كثافة الفصول

داخل الفصول الدراسية يجب ألا تزيد الكثافة العددية عن 15 طفلا.

غسل اليدين بين الحصص الدراسية

يجب توعية الطلاب بأهمية الحرص على غسل اليدين أثناء اليوم الدراسي للتخلص من الفيروسات على اليدين.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تساعد على تقوية مناعة الجسم ومقاومة الفيروسات.

استخدام المناديل

يجب تعليم الطالب استخدام المناديل الورقية عند السعال أو أثناء الكحة.