مينا عطا يحتفل بعيد زواجه الثاني: معايا على المرة قبل الحلوة

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان مينا عطا، بعيد زواجه الثاني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر صورة تجمعه بزوجته من حفل زفافهما.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة قال خلالها، "عيد جوازنا التانى، كل سنة وأنتى حبيبتي وسندي في الدنيا ومعايا على المرة قبل الحلوة، كل سنة وأنتي أغلى حاجة فى حياتى، بحبك أوى وهفضل أحبك أوى، وهفضل أقولك لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقى زيك أبداً".

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كان المطرب الشاب مينا عطا، أعلن عن خطبته من الفتاة التى أحبها 11 سنة، ولكنهما ابتعدا عن بعضهما طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه عندما غنى أغنية "لا تروحى" فى برنامج استار أكاديمى، كانت أمنيته أن تعود له البنت الوحيدة التى أحبها.

مينا عطا، هو مطرب مصري من مواليد 18 يناير 1990، اشتهر بإتقانه جميع أنواع الغناء وأبرزها الأغاني الرومانسية، شارك ببرنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في الموسم العاشر، ولكن غادر المنافسة في البرايم ما قبل الأخير النصف نهائي.