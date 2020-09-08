فتاة من المنصورة تزعم زواجها من صديقتها: أخيرا هيجمعنا بيت واحد

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، المصحوبة بسخط شديد، تسببت فيها إحدى الفتيات من المنصورة، تُدعى شيرين مكاوي، بعدما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، زواجها رسميًا من صديقتها التي تُدعى "ريم محسن".

حيث شاركت "شيرين" صورة لحالتها الاجتماعية، بكونها متزوجة من الأخيرة، مُعلقة: "أخيرا وبعد محولات كتيرة لـ إقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".

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وعلى الفور، حقق المنشور آلاف التفاعلات والتعليقات، التي تنوعت بين السخرية من الأمر، وبين انتقاد هذا التصرف.

وبالبحث عن "شيرين" وُجد أنها فتاة في ريعان شبابها، من مدينة المنصورة، وتدرس بكلية النُظم والمعلومات. مدونة عبر حسابها اسما تعريفيا "بنت تاجر سلاح".

وتميزت صفحة شيرين أنها كثيرة المنشورات حول الرجال، مؤكدة أنهم لا يستحقون الثقة، فضلًا عن صورها الشخصية الجريئة.

بينما "ريم" فهي من الدقهلية أيضًا، وتحديدًا من مدينة (آجا)، ودرست بإحدى المدارس الثانوية في المنصورة.