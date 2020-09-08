10 أسئلة تهم الأمهات أجاب عنها وزير التعليم.. منها الحضور والغياب

ماما

عقد اليوم، المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد، التي تستهدف الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة الطلاب والمنظومة التعليمية.

وأوضح "شوقي" خلال المؤتمر الصحفي عددا كبيرا من النقاط التي يرغب أولياء الأمور في معرفتها، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب، خاصة أيام الحضور والغياب والنظام التعليمي.

ويرصد "هن"، أبرز الأسئلة التي أجاب عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المؤتمر الصحفي:

ماهي عدد أيام حضور طلاب المراحل المختلفة؟

عدد الأيام التي يتواجد خلالها طلاب مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، الذين ينتمون للمدرسة ذات الفترة الواحدة، فهي 4 أيام في الأسبوع، أما المدارس ذات الفترتين فيتواجد طلاب هذه المرحلة على مدار 3 أيام في الأسبوع.

وبالنسبة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، فطلاب مدارس الفترة الواحدة، سيتواجدون يومين في الأسبوع، أما طلاب مدارس الفترتين يتواجدون 3 أيام في الأسبوع.

وبالنسبة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فيتواجدون يومين في الأسبوع.

هل نظام حضور طلاب المراحل المختلفة معممًا على جميع المدارس؟

حضور الطلاب في نظام العام الدارسي الجديد سيكون ما بين يومين أو ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع، ولن يكون معممًا، وكل مدرسة سيكون لها نظام خاص بها، ولكن ستكون هناك ضوابط لتوزيع الطلاب.

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هل يوجد نظام الحضور والغياب؟

أكد الوزير خلال المؤتمر أنه سيتم تسجيل الحضور والغياب لأن العام الدراسي الجديد عام دراسي عادي "هناخد الغياب والحضور وأعمال السنة".

ما هي مصادر التعليم عن بعد بالنسبة للطلاب؟

توجد قائمة مصادر من التعلم عن بعد للطلاب، وهي: بنك المعرفة، ومنصة إدمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة الدروس الإلكترونية، ومنصة ذاكر، والمكتبة الإلكترونية، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الكتب الإلكترونية.

هل جميع المنصات التعليمية مجانية؟

جميع المنصات التعلمية مجانية، مثل القنوات التعليمية وباقي المنصات، لكن توجد منصتان فقط بمقابل مادي، وتمثل خمس ما يدفعه أولياء الأمور في الدروس والسناتر، وهما منصة الكتب التفاعلية ومنصة للثانوية، وذلك لزيادة رواتب المعلمين وتحفيزهم.

ما هي المادة الجديدة التي تم إضافتها؟

سيتم بدء تدريس مادة "القيم واحترام الآخر.. معًا نبني"، للصف الثالث الابتدائي، بداية من هذا العام.

مع تطبيق النظام الجديد.. كيف تكون امتحانات الثانوية العامة؟

أسئلة الثانوية العامة هذا العام ستأتي جميعها في شكل اختيار من متعدد وليس بها كتابة، كما توجد أربعة نماذج امتحانات متساوية الصعوبة.

كيف يتم تصحيح مواد الثانوية العامة؟

أكد "شوقي" أن امتحانات الثانوية العامة ستكون كلها إلكترونية دون أي تدخل بشري، فالامتحان سيكون على "التابلت".

متى يعرف طالب الثانوية العامة نتيجته؟

قال وزير التعليم إن الطالب سيعرف نتيجته فور خروجه من الامتحان.

ماذا عن قدرة طلاب الثانوية على تحسين درجات إحدى المواد؟

أعلن الوزير خلال المؤتمر أنه طبقًا للنظام الجديد للثانوية العامة، يمكن للطلاب تحسين الدرجات بامتحان آخر على مستوى المادة في شهر أغسطس.