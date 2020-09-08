الامارات | تايلاند تحتفل بـ«الأم ياسمين».. فرس النهر الأكبر سناً

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تحتفل بـ«الأم ياسمين».. فرس النهر الأكبر سناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع فرس النهر الأكبر سناً في تايلاند، وهي أنثى تُدعى ماي مالي بتناول فاكهة وخضراوات أُعدت على شكل كعكة عيد ميلاد، فيما تشارك أطفال وزوار في الغناء للاحتفال ببلوغها عامها الـ55.

وكانت «ماي مالي»، ويعني الاسم «الأم ياسمين» باللغة التايلاندية، قد نُقلت قبل عامين من حديقة حيوان في بانكوك إلى مجمع في حديقة خاو خيو المفتوحة بشرق البلاد، وتجاوز سنها متوسط العمر المعتاد لفرس النهر، والذي يتراوح بين 40 و50 عاماً.

وقال مدير حديقة الحيوان، أتابورن سريهايرون: «ماي مالي أصبحت جدة. نوليها رعاية كبيرة سواء على مستوى الصحة والأكل والبيئة».

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ووضعت ماي مالي العديد من صغار فرس النهر وينتشر أبناؤها وأحفادها، الذين يبلغ عددهم 21، بحدائق الحيوان في أنحاء تايلاند.

وقال أتابورن «لم تعد ماي مالي قادرة على الإنجاب من جديد لأنها مسنة، لكننا سنظل نرعاها جيداً حتى تصبح أحد أطول حيوانات فرس النهار بقاء على قيد الحياة بالعالم».

وفي الحياة البرية تعيش حيوانات فرس النهر في الأنهار والبحيرات جنوبي الصحراء في إفريقيا، وتناقص أعدادها حالياً، يعني أنها تعتبر معرضة للخطر.



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