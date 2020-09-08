هددت حياة زوج إعلامية.. احذر: 7 مخاطر لا تتوقعها لكتم العطسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

طالبت الإعلامية أميرة نور، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، الدعاء لزوجها، لافتة إلى أنه أجرى عملية خطيرة بسبب كتمه "العطس".

والمنشور الذي دوّنته الإعلامية أميرة نور، وعلّق عليه الفنان تامر حسني أول أمس، يعود تاريخه إلى شهر أبريل الماضي.

وعلى الرغم من أن المنشور يعود لشهر أبريل الماضي، إلا أن تعليق الفنان تامر حسني أول أمس، أعاد النظر إلى مخاطر كتم العطسة والتي يستعرضها "الخليج 365" لكم وفق ما نقل موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان، وهي كالتالي:

1- تمزق طبلة الأذن:

يؤدي كتم العطس إلى تعرض الجهاز التنفسي لضغط كبير، ما يؤدي إلى مرور الهواء المضغوط عبر أنبوب يطلق عليه اسم استاكيوس، وهو ممر صغير يصل بين الأذن الوسطى والبلعوم الأنفي.

ويقول الخبراء إنه من الممكن أن يتسبب هذا الضغط في تمزق طبلة الأذن ويصل خطورته إلى فقدان السمع، وقد تلتئم معظم تمزق طبلة الأذن دون علاج في غضون أسابيع قليلة، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب التدخل الجراحي.

2- عدوى الأذن الوسطى:

يؤدي إعادة توجيه الهواء المضغوط إلى أذنيك من الممرات الأنفية إلى نقل البكتيريا أو المخاط إلى الأذن الوسطى، ما يتسبب في الإصابة بالعدوى، نتيجة البكتيريا والفيروسات العالقة بالمخاط، وغالبا ما تكون هذه العدوى مؤلمة جدا، ويمكن علاجها بتناول المضادات الحيوية تحت استشارة الطبيب المختص.

3- تلف الأوعية الدموية في الأنف:

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يؤدي كتم العطس إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية الموجودة في الممرات الأنفية، ما يتسبب في انفجارها، ويعتبر احمرار الأنف من الأعراض المصاحبة لتلف الأوعية الدموية.

4- إصابة الحجاب الحاجز:

على الرغم من أن مشكلات الحجاب الحاجز تحدث في حالات نادرة، إلا أن احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز، يؤدي إلى انهيار الرئتين لدى الأشخاص الذين يحاولون كتم العطسة، بالإضافة إلى الشعور بآلام شديدة بالصدر، وتعتبر هذه من الإصابات التي تهدد الحياة وتتطلب العلاج الفوري في المستشفى.

5- تمدد الأوعية الدموية:

يمكن أن يؤدي الضغط الناجم عن العطس إلى تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يزيد من فرص الإصابة بنزيف في الجمجمة حول الدماغ.

6- تلف الحلق:

الضغط الذي يزداد حدته بسبب كتم العطس، ما يؤدي إلى تمزق الجزء الخلفي من الحلق، وتتمثل أعراض تلف الحلق في الشعور بألم شديد في الحلق وصعوبة التحدث وعدم القدرة على البلع.

7- كسور في الأضلاع:

كتم العطس يزيد من فرصة إصابة كبار السن بكسور في أضلاع القفص الصدري، لأنه يتسبب في دفع الهواء المضغوط بسرعة كبيرة إلى الرئتين.