رسميا.. الكشف عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن العالم على موعد مع ظهور لقاح جامعة أكسفورد، الذي من المتوقع أن يحارب فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة، بعدما خلف وراءه العديد من الضحايا والمصابين.

ويكشف "الخليج 365" موعد طرح لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من المرجح أن يتوفر لقاح فيروس كورونا في الأشهر القليلة الأولى من عام 2021، كما يؤكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، حيث يقول إن العمل على تصنيع 30 مليون جرعة جارِ بالفعل.

وقال هانكوك، إنه لا يزال لديه تفاؤل بأن الأشخاص الأكثر تضررا من كورونا يكون في متناولهم الحصول على اللقاح في الأشهر المقبلة في أفضل سيناريو.

لكنه اعترف بأن النتيجة الأكثر توقعا ستكون توفر اللقاح في 2021، المعروف باسم AZD1222، والذي يعمل على تصنيعه جامعة أكسفورد وتملكه شركة الأدوية البريطانية العملاقة AstraZeneca

وكشف وزير الصحة البريطاني، أن العمل على إنتاج اللقاح يجري بالفعل في المملكة المتحدة لـ30 مليون جرعة كافية لتطعيم نصف السكان، وقال إن وجودهم يعني أنه يمكن توزيعهم على أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها بمجرد إعطاء اللقاح الضوء الأخضر من قبل المنظمين.

وفي حديثه لإذاعة LBC، قال هانكوك: "بدأ تصنيع هذه الجرعات بالفعل، قبل الموافقة، لذلك يجب أن نحصل على الموافقة أولا، وفي حالة الحصول عليها، فنحن مستعدون للإنتاج"، متابعا: "أعتقد أنه من المرجح أن يكون الطرح في الجزء الأول من العام المقبل، وتحديدا في الأشهر القليلة الأولى من 2021، لكننا اشترينا سلسلة مختلفة كاملة من اللقاحات الدولية أيضًا قبل الحصول على الموافقة".

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ولم يتم إثبات فعالية لقاح أكسفورد، لكن التجارب المبكرة بشرت بنتائج واعدة، حيث أظهرت الاختبارات أن اللقاح آمن للاستخدام على البشر ويبدو أنه يثير استجابة مناعية، لكن البيانات التي تثبت أنها تحمي الناس لم تظهر حتى الآن.

ويشارك أكثر من 50000 شخص حول العالم في دراسات المرحلة الثالثة لمعرفة ما إذا كان حقنة أكسفورد يمكن أن تمنع بالفعل الأشخاص من الإصابة بكورونا.

في هذه الاختبارات، يتم إعطاء اللقاح لعشرات الآلاف من الأشخاص الحقيقي لمعرفة ما إذا كان يمنعهم من الإصابة، كان على العلماء الذين يقفون وراء الحقن نقل دراساتهم إلى الخارج خلال الصيف- إلى جنوب إفريقيا والبرازيل والولايات المتحدة ،حيث لا يزال كوفيد منتشرًا، لتسريع التجارب.

وقالت البروفيسورة سارة جيلبرت من أكسفورد، العقل المدبر وراء اللقاح، إن النتائج الأولية من التجارب في هذه البلدان يمكن توقعها في الأسابيع المقبلة.

وهي لا تزال واثقة من أن اللقاح يمكن أن يكون جاهزًا للأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وصوله إلى الجماهير حتى عام 2021.

وفقًا لهانكوك، سيكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من أمراض القلب والكلى هم أول من يحصل على اللقاح.

تدعي AstraZeneca أنها تستطيع تصنيع ملياري جرعة بحلول صيف عام 2021، وقد طلبت الولايات المتحدة بالفعل 300 مليون جرعة واشترت المملكة المتحدة مسبقًا 100 مليون جرعة.