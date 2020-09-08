ما هي أنواع المناكير المفضّلة لدى الاختصاصيين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - على رغم أنه من المغري اختيار طلاء الأظافر بناء على اللون والدرجات التي تميلين إليها، والتي تتناغم ولون بشرتك. إلا أن عوامل أخرى تؤدي دوراً بارزاً في عملية اختيار المناكير، لا سيما من قبل خبراء الجمال، من بينها: درجة اللمعان، الجودة، مدى قدرة المناكير على مقاومة الماء والأدوات القاسية، وسهولة التطبيق وغيرها... انطلاقاً من ذلك، نعرفك في هذا المقال، الى أفضل علامات المناكير التي يستخدمها أخصائيو تجميل الأظافر.



OPI

OPI



منذ تأسيس علامة OPI في العام 1981، وهي تحرص على الاعتماد على تركيبات المناكير عالية الجودة، فائقة الصباغ، والتي تدوم لأيام عديدة، مما جعلها من بين ماركات المناكير المفضلة لدى كثيرين من اختصاصيي وفناني الأظافر. فضلاً عن أنها تشتمل على عدد من المجموعات والألوان، القديمة والجديدة، التي تجذب أي امرأة لاعتمادها.

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Essie

Essie



تأسست علامة Essie منذ 35 عاماً، وهي تتميز بألوانها التي تناسب جميع الأوقات، وتركيباتها الحائزة على الكثير من الجوائز العالمية، لذلك هي من بين أفضل خيارات المناكير بالنسبة الى فناني الأظافر والنساء بشكل عام.



Smith & Cult

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Smith & Cult



تتميز علامة Smith & Cult بالدرجة الأولى، بعبواتها الفاخرة واللافتة للنظر، تسير معها جنباً الى جنب الجودة العالية للعلامة التجارية، إضافة الى أن جميع ألوان المناكير لديها مدهشة وجذابة، لذلك هي تلاقي إقبالاً كبيراً من النساء ومن فناني الأظافر في الوقت نفسه.

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Zoya

Zoya



تشكل Zoya واحدة من أكثر علامات المناكير المثيرة للإعجاب، والتي تلاقي إقبالاً كبيراً من الاختصاصيين والمحترفين في عالم الجمال، وهي توفر للمرأة خيارات لا محدودة من أنواع المناكير الشفاف، الى طلاء الأظافر الملون والغليتر، والمناكير ذي الألوان الهادئة والناعمة.



شانيل

شانيل



تعد شانيل Chanel إحدى أكثر العلامات المحببة والمفضلة لدى النساء، والأكثر إقبالاً في عالم الجمال، حيث أن ألوان المناكير الصادرة عنها غنية وسلسة لتلائم مختلف ألوان البشرة. ولذلك، يعد مناكير شانيل من أنواع المناكير المفضلة لدى خبراء التجميل والجمال.



Deborah Lippmann

Deborah Lippmann



تعد تركيبات ديبورا ليبمان Deborah Lippmann من أفضل الصيغ في في صناعة الأظافر على الإطلاق، وهي مشهورة بشكل خاص بالألوان النيود والفاتحة الجذابة، إلا أنها غالباً ما تقفز في فصل الربيع الى ألوان المناكير الحيوية والجريئة، لترضي أذواق النساء كافة.

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