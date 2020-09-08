أفكار جلابيات لليوم الوطني السعودي ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - تعتمد الكثيرات من النساء في الأعياد الوطنية على خيارات أزيائهن الشعبية، ولأن الجلابيات تُعَدُّ من أكثر القطع الرائجة قديماً في المملكة العربية السعودية، وما زالت حتى الآن تمتلك مكانة كبيرة في قلوب السعوديات؛ فإننا نقدم لكِ -عزيزتي- مع اقتراب موعد اليوم الوطني السعودي عدةَ خيارات لجلابيات خضراء أنيقة، فاستوحي منها ما يناسبك.



ما الجلابية السعودية؟

تُعرف الجلابية السعودية باسم «الدراعة»، وتُعَدُّ من الأزياء التقليدية الرسمية للنساء في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى في السعودية، وهو الزي الذي تُعرف به المرأة النجدية قديماً؛ حيث يُصمَّم بوصفه فستاناً فضفاضاً يصل إلى الكعبين، وغالباً ما يكون ذا أكمام طويلة، ويتميز بتطريزات وزخارف فخمة، وغالباً ما تكون باللون الذهبي، ويُصنع هذا الزي بعدة موديلات بوصفها تصميمات ناعمة للاستخدام اليومي والارتداء في المنزل، وتكون من خاماتٍ مثل القطن والكتان وما شابهها، حيث تكون سهلة الحركة، ومن أشكال التطريز المميزة على الجلابيات رسوم النقوش النباتية مثل الورود وأوراق الشجر المطرزة بخيوط الحرير والخرز.



موديلات جلابيات خضراء مطرزة بالذهبي

موديلات جلابيات خضراء مطرزة بالذهبي



إن كنتِ ممن يحبِّذْنَ الخيارات الفاخرة في احتفالات اليوم الوطني؛ فسوف نلهمك عدة خيارات لجلابيات خضراء مزينة بالذهبي بطريقة عربية أنيقة، كارتداء جلابية واسعة مطرزة بالذهبي ومنقطة بطريقة بسيطة وصغيرة، أو الظهور بجلابية طويلة مصممة في الأطراف بالنقوشات الذهبية والرسوم الفاخرة، كما يمكنك أن تطلّي بجلابية فاتحة بدرجة الأخضر الفستقي المصمم بالنقوشات الذهبية اللامعة مع ربطة للخصر، كما اخترنا لكِ جلابية ناعمة باللون الأخضر الداكن المزين من الجزء العلوي بالتطريزات الذهبية، وجلابية خضراء مزينة بحزام للخصر ومطرزة بالذهبي في المنتصف وفي أطراف الأكمام، وأخرى من قماش الساتان الأخضر المكسوّ بالتطريزات العميقة الذهبية بطريقة تناسب كل الاحتفالات الضخمة.

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تصميمات جلابيات ناعمة لاحتفالات اليوم الوطني

تصميمات جلابيات ناعمة لاحتفالات اليوم الوطني



لخيارات أكثر نعومة وبساطة؛ نقدم لكِ -عزيزتي- عدة موديلات للجلابيات البسيطة المفعمة بالأنوثة، حيث يمكنك ارتداء جلابية من قماش الساتان الأخضر المطرز بالفضي في الأطراف، أو اختيار جلابية خضراء مزينة من الأسفل بقماش أصفر فاتح مرسوم بالفوشيا والأخضر بطريقة عربية مذهلة ومناسبة لكل النساء بمختلف أعمارهن، كما يمكنك التأنق بجلابية خضراء واسعة مرسومة بالزهور البيضاء في أحد الأطراف، أو التزين بجلابية مصممة بتدرجات اللون الأخضر المرسوم بالأصفر عند التجمعات العائلية البسيطة، أو التألق بجلابية واسعة من قماش الساتان المزين بالخطوط الفوشيا والنيلية بطريقة شبابية مفعمة بالحياة.

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