ودِّعي الصيف بهذه الخيارات من موديل روز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - موديل روز، عارضة أزياء سعودية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت نشاطها في عروض الأزياء، وتوجهت لهذا المجال واكتسبت شهرة واسعة فيه، وحظيت بنسبة متابعين عالية، وهي تُعتبر النسبة الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيها في إنستجرام إلى اثني عشر مليون متابع، وحققت نجاحات مبهرة مع أكبر الماركات العالمية، لتكون أول سعودية وخليجية في هذا المجال، كما تمَّ اختيارها لتكون أول شخصية عربية من حيث قوة الجمهور والأداء، ولهذا تصدَّرت المجلات والمواقع الفنية العربية؛ لأنّها أول عارضة سعودية تعرض الملابس والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقّقت شهرةً إقليمية بهذه الطريقة، ولحرصها الدائم على انتقاء أزيائها؛ نلهمكِ من وحيها أحدث إطلالاتها وأبرزها، لتتألقي على غرارها.



خيارات الفساتين بأسلوب موديل روز

خيارات الفساتين بأسلوب موديل روز



تفضِّل الفتيات اعتمادَ الفساتين بمختلف تصميماتها لتناسب مناسباتهن، سواء كانت ضخمة أو بسيطة، لذا تأنقت روز بفستان أسود ناعم مصمم بقماش شفاف في الكتف؛ لخيار فاخر وأنيق، وأطلت بفستان زهري قصير مزين بقماش شفاف منقط بالبني، وأكملت جمال إطلالتها بحزام وحذاء يكسوهما اللون الأسود؛ لمظهر أنثوي، وظهرت في عيد ميلادها الأخير بفستان أبيض قصير مصمم بقصة ضيفة وناعمة، وزينت مظهرها بتسريحة منسدلة وعقد ذهبي عريض مع المكياج الزهري؛ لإطلالة نقية ومرحة، وتزينت بفستان أبيض مزين بالزهور ومصمم بشكل مكشوف الأكتاف وبأكمام منفوخة، وارتدت في إطلالة أخرى فستانًا رماديًّا قصيرًا مصنوعًا من القطن المزين بكتابات سوداء مع حذاء رياضي أبيض؛ لزيّ كاجوال بسيط، وظهرت في إطلالة بسيطة صيفية بفستان أزرق قصير مع قبعة من القش وإكسسوارات ذهبية.

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إطلالات كاجوال للشابات من موديل روز

إطلالات كاجوال للشابات من موديل روز



تعتمد موديل روز على خيارات الأزياء الكاجوال الشبابية في مختلف تنسيقاتها، وفي أحدثها اختارت شورت وبلوزة باللون الأبيض مع قميص أزرق ومكياج زهري ناعم؛ لخيار شبابي، ونسقت بليزر وبنطالًا طويلين باللون الزهري؛ لمظهر أنثوي رسمي، وتألقت ببلوزة قصيرة وقميص باللون الأبيض مع بنطال باللون البيج؛ لإطلالة حيادية، وتجملت بشورت وبلوزة يكسوهما اللون الأصفر مع حذاء رياضي أبيض ونظارة شمسية؛ لخيار رياضي منسق بأسلوب عصري، وفي إطلالة شبابية فاخرة؛ أطلت بتنورة وبلوزة قصيريْن مزينيْن بخطوط رفيعة بيضاء.