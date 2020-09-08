عبايات خليجية مستوحاة من الممثلات السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - تعتمد الممثلات السعوديات اختيارات العبايات بأنواعها وتصميماتها المميزة، ولتألقهن الدائم بالعبايات السعودية، جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيهن عدة موديلات لتصميمات مذهلة، فاستوحي منها أجمل الخيارات المناسبة لكِ.



عبايات بأسلوب ميلا الزهراني

ميلا الزهراني



ميلا الزهراني، ممثلة وعارضة أزياء سعودية، شاركت في بعض الأعمال الفنية بالتلفزيون والسينما، أبرزها مسلسل "بنات الملاكمة"، حيث أدت دور البطولة فيه، وتنشر ميلا الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٤٥٥ ألف متابع، ولتألق خياراتها نلهمكِ من وحيها عدة إطلالات، حيث ارتدت عباية بيضاء مزينة بقماش سماوي ناعم ومصممة بجيوب عملية؛ لمظهر مرح ومفعم بالحياة، وظهرت بعباية ناعمة سكرية مع حجاب أبيض وأزياء سوداء؛ لخيار حيادي ناعم، وأطلّت بعباية سوداء ناعمة مزينة في الأكمام بخطوط رمادية بسيطة.

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خيارات العبايات من نيرمين محسن

نيرمين محسن



نيرمين محسن، ممثلة سعودية اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي "واي فاي" وفي مسلسل "العاصوف"، ولها العديد من المسلسلات والبرامج الأخرى، أولها مسلسل "أبو جانتي"، ومرايا. ولخياراتها الأنيقة بالعباية الخليجية؛ جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات من وحي حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليون شخص، تأنقت نيرمين محسن بعباية سوداء مزينة بالفصوص الناعمة في منطقة الصدر ومصممة بأكمام عصرية؛ لخيار فاخر، واختارت في إطلالة أخرى عباية سوداء مزينة بالزهور البيضاء في منطقة الصدر بطريقة شبابية، ونسقت عباية سوداء ناعمة مع إكسسوارات سوداء بسيطة، وظهرت في إطلالة أخرى بعباية عصرية مزينة بالريش وحزام الخصر.

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أحدث إطلالات مروة محمد بالعباية

مروة محمد



مروة محمد، ممثلة وإعلامية سعودية، دخلت الوسط الفني في البداية كمقدِّمة برامج في دبي، وقدمت العديد من البرامج المتنوّعة والمسلسلات، وتنشر مروة الكثير من الصور لإطلالاتها بالعباية، عبر حسابها الرسمي في إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من ٥٥٠ ألف متابع، تجمّلت مروة بعباية سوداء مزينة بالكحلي والرسومات الناعمة، وتزينت بعباية رمادية مزينة بتداخلات القماش الأسود والأبيض.

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عبايات متنوعة من ريم عبد الله

ريم عبد الله



اشتهرت الممثلة السعودية ريم عبد الله بعد ظهورها في مسلسل "طاش ما طاش"، وواصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلًا، أبرزها "العاصوف"، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور، ويتابع حسابها الرسمي في إنستجرام حوالي ٧٠٠ ألف متابع، ومن أحدث خياراتها تألقت بعباية رمادية مزينة بالفصوص والخطوط البيضاء، وارتدت عباية زهرية مزينة بالنقوش الذهبية المختلفة في الأطراف؛ لزيّ أنثوي مميز، وظهرت بعباية سوداء مزينة بقماش بني مرسوم بالأسود بطريقة عصرية.

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