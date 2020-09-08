أجمل مجوهرات ياقوت أصفر بتصميمات مرصعة بالألماس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - يعتبر الياقوت الأصفر من أكثر الأحجار فخامة وإبهار، حيث أنه مستوحى من إشراقة الشمس ولونها الأخاذ، وخاصةً مع فصوص الألماس البرّاقة.



شاهدي موديلات مجوهرات ياقوت أصفر من توقيع أشهر الماركات.



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خواتم ياقوت أصفر Boucheron

قدمت العديد من الماركات خواتم ياقوت أصفر، مثل خواتم بوشرون Boucheron وخواتم شوميه Chaumet وخواتم شوبارد Chopard.



كما قدمت ماركة دي بيرز De Beers موديلات خواتم ذهب أبيض مرصعةب بالياقوت الأصفر والألماس.



وأحببنا خواتم فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels بالياقوت الأصفر، سواء الخاتم بتصميم الفراشة والخاتم بفص الياقوت الكبير.





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برزت العديد من القلادات الفخمة المرصعة بحجر الياقوت الأصفر.



قدمت ماركة غراف Graff قلادات ماسية مرصعة بمزيج الياقوت الأصفر والألماس.



كما قدمت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels قلادة بتصميم الفراشة المرصعة بالياقوت الأصفر.



ومن توقيع ماركة هاري وينستون Harry Winston، اخترنا لكِ قلادة بتصميم الوردة ومرصعة بالألماس والياقوت الأصفر.



وأعجبتنا قلادة تيفاني آند كو Tifanny & Co بالذهب الأبيض المرصع بالياقوت الأصفر والألماس.





أقراط ياقوت أصفر Van Cleef & Arpels



أكملي أناقتك بالأقراط المرصعة بالياقوت الأصفر، سواء أقراط طويلة مثل تصاميم شوميه Chaumet وفان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels أو الأقراط الصغيرة مثل أقراط هاري وينستون Harry Wisnton. تابعي المزيد:مجوهرات من حجر الياقوت باللون الاحمر الانيق

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