علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أحدث صورة تجمعها بأطفالها، وذلك بعد مرور قرابة شهر على خضوعهم لعملية جراحية إثر إصابتهم في انفجار مرفأ بيروت بلبنان.
وعلقت "نادين" على الصورة التي أظهرت بعض الكدمات في وجهها: "صباح الخير ... طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل".
وتفاعل معها أصدقائها من الوسط الفني ومتابعيها في الدعاء لها، ومنهم الفنانة نسرين طافش، وهدى المفتي، وصبا مبارك، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهن من المتابعين الذين تمنوا الشفاء التام لـ"نادين" وأطفالها.
ويذكرأن الفنانة نادين نجيم نشرت صورة لها من المستشفى بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت وظهرت وهي تحتضن طفليها، وعلى وجهها آثار الإصابات والجروح، معلقة على الصورة: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة، وما يكون أثرها كبير، وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل الاعتداء يلي صار علينا كلنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم في أول ظهور لها مع أطفالها بعد إصابتها في انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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