درة في أحدث جلسة تصوير على متن باخرة.. ومتابعون: "حلوة الملاية"

لايف ستايل

شاركت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عبدالسلام.

إطلالة أنيقة جذابة، ظهرت بها الفنانة درة أثناء جلسة التصوير، على متن باخرة، مرتدية شيميز باللون الأبيض مع جيبة طويلة متداخلة الألوان، بفتحة جانبية، ونسقتها مع نظارة شمسية سوداء، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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كشفت الفنانة كواليس إطلالتها وجلسة التصوير التي خضعت لها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "مهما كان الواقع خانقا توجد دائما مساحة للحلم".

لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت ما يقرب من 48 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها،" حلوة الملاية اللي ملفوفة بيها دي، لابسة ملاية، شو هالجمال، جميلة الجميلات، جميلة كالعادة".

يُذكر أن الفنانة درة شاركت في سباق رمضان 2020 بمسلسل "الحرملك 2" المسلسل السوري اللبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة العثمانية، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.