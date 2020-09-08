أبرز الإطلالات للعمل مستوحاة من وفاء الكيلاني تعرّفي عليها

تعتمد النساء على التنوع في خيارات الأزياء الرسمية المناسبة للعمل، ولأن بعضهن يواجهن صعوبات في الظهور بإطلالة متجددة وأنيقة على مدار العام، فإننا نلهمك -عزيزتي- عدة خيارات من وفاء الكيلاني، وهي إعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج الناجحة على عدد من القنوات، منها إم بي سي، ولأن خياراتها منسقة ومختارة بعناية وأناقة عالية، فقد استوحينا لكِ منها عدة خيارات.

تنسيقات التنورة لمظهر رسمي

خيارات التنورة بأسلوب رسمي

تُعتبر التنورة من أكثر الخيارات المناسبة لأجواء العمل والاجتماعات الرسمية، لذا استوحينا لكِ إطلالتين مختلفتي الأسلوب من وفاء الكيلاني، حيث ظهرت في الأولى بقميص أسود بقَصَّة عصرية في الأكمام مع تنورة ضيقة بيضاء مصممة بكاروهات باللونين الأصفر والأزرق، ورفعت شعرها بتسريحة الكعكة لمظهر رسمي متكامل، وفي إطلالة أخرى أكثر أنوثة نسقت قميصًا صيفيًّا باللون الزيتي الداكن مع تنورة بنية طويلة من قماش الساتان البارد، وفضلت في هذه الإطلالة تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الناعم بتدرجات الزهري والبني.

إطلالات البنطلونات في العمل

تنسيقات البنطال للعمل

يفضِّل معظم النساء اختيار البنطلونات الحيادية في العمل؛ وذلك لأريحيتها وتناسقها مع الكثير من القطع المناسبة للعمل، لذا أطلت وفاء الكيلاني ببنطال من الجينز الداكن مع قميص مريح وصيفي مصمم بقماش الجينز الفاتح، وزينت مظهرها بحذاء بني رياضي وتسريحة الشعر المموج مع المكياج الزهري، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببلوزة وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع معطف من الجلد الأحمر، وأكملت جمال إطلالتها بأكسسوارات فضية وتسريحة الشعر المموج ومكياج خفيف بني، وارتدت في الإطلالة الثالثة بلوزة سوداء ناعمة مصممة بأكمام طويلة مكشوفة من إحدى الأكتاف مع بنطال بني من الجلد المصمم بقصة الخصر العالي المزين بحزام.

Advertisements

خيارات الجمبسوت في العمل

اطلالات الجمبسوت من وفاء الكيلاني

لمظهر عصري مناسب للشابات مُحِبَّات الخيارات المميزة في العمل، يمكنكن اختيار الجمبسوت الناعم بالألوان الحيادية والتصميمات البسيطة المناسبة للأجواء العملية وغير اللافتة للانتباه، لذا استوحينا لكنّ من وفاء الكيلاني إطلالتين؛ حيث اختارت في الأولى جمبسوت ناعمًا أحمر مصممًا بقَصَّة طويلة وبكم واحد طويل، واعتمدت لهذه الإطلالة حذاءً باللون البيج وتسريحة الشعر المنسدل لخيار حيادي وأنثوي، وتألقت في الإطلالة الثانية بجمبسوت كحلي طويل مصمم بكم واحد مع تسريحة مموجة للشعر، ومن الناحية الجمالية لجأت لمكياج السموكي للعينين وطلاء الشفاه النيود، وذلك ليضفي عليها إطلالة أنيقة ومختارة ببساطة.

قد يهمك ايضاً:

تسريحات شعر طويل للمناسبات تعكس الفخامة والرقي

عروض أزياء وجلسات تعليم مكياج وجديد تسريحات الشعر في موسم "مردف"