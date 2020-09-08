إيمان العاصي تتغزل في ابنتها: نص الخير اللي فيا.. ومتابعون: نسخة منك

لايف ستايل

شاركت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة برفقة ابنتها ريتاج، التي بدت وكأنها نسخة مصغرة منها.

وجهت الفنانة رسالة لابنتها، "وجودها بيكملني ويطمني ويخليني مش حاسه انه ناقصني حاجه في الدنيا، هي طاقة أمل وحب وحياة بالنسبة لي، بتحس بيا وبقلبي من غير ما أتكلم، حنينة على كل الناس".

وتابعت الفنانة متغزلة في ابنتها، "حقيقة في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجة مش في حد، كاملة بيكي يا ريتا ومش ناقصني حاجه بيكي، ربنا ادهالي علشان عارف هتعمل ليا ايه عوضي الحلو في كل حاجة قوية بيكي".

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وأختتمت إيمان العاصي، قائلةً "إنتي صغيرة آه بس بتعلم منك دروس في كل موقف بيعدي علينا، بحبك يا نص الخير اللي فيا".

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف التعليقات، إضافة لمئات التعليقات، داخل الوسط الفني وخارجه، إذ حرصت الفنانة مي سليم على التعليق على الصورة، قائلةً "ماشاء الله قمرات"، فيما تفاعلت الفنانة نسرين طافش، قائلةً "ربنا يحميكوا"، "نسخة منك، ربنا يخليكوا لبعض".