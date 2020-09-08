تقاليع فوتوسيشن "البسين": مريهان بترقص مع الكلب.. وسمية بتعصر برتقال

لايف ستايل

عادة ما تفضل الفنانات مشاركة متابعيهن بأحدث جلسات تصوير يخضعن لها، في الفترة الأخيرة، كان حمام السباحة هو الوجهة المفضلة بالنسبة لبعض الفنانات اختارن أن يصبح مكان "الفوتوسيشن" مع تقاليع جديدة تمت إضافتها.

مريهان حسين بترقص

جلسة تصوير خضعت لها الفنانة مريهان حسين، كانت داخل حمام السباحة، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي ترقص ترقص داخل حمام السباحة على أغنية "حالة استثنائية" للمطربة أنغام.

وظهرت "ميرهان" في الفيديو وهي ترقص على الأغنية داخل حمام السباحة، وظهر معها كلبها في إحدى لقطات الفيديو.

سمية الخشاب: بتعصر برتقال

جلسة تصوير جريئة ظهرت خلالها الفنانة سمية الخشاب، داخل حمام سباحة محاطة بأوراق الشجر، وشرائح البرتقال.

وتحدثت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، عن سبب خضوعها لجلسة تصوير مع شرائح البرتقال، التي قال عنها الجمهور، "عصرت على نفسها برتقال".

وقالت سمية الخشاب، كاشفة الكواليس، "الجديد في الموضوع أن التصوير في بيتي والبرتقال ده من شجرة البرتقال بتاعتي، اللي بحبها جدا وببقى سعيدة جدا لما بشوفها بتطلع برتقال وبقعد أشكرها، البرتقال من عندي من البيت".

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رانيا يوسف: نايمة في البسين

وفي وقت سابق نشرت الفنانة رانيا يوسف جلسة تصوير جديدة لها داخل حمام السباحة، عبر "إنستجرام"، ولم يظهر سوى وجهها ومنطقة الكتف والذراعين، كما أنها ظهرت وهي نائمة داخل حمام السباحة.

ووقتها تفاعل معها متابعوها في التعليق على جلسة التصوير التي أثارت الجدل، خاصة بعدما أقدمت "يوسف" على حملة فضح المتحرشين جنسيًا الذين يعتدون عليها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".

وكانت من ضمن التعليقات التي استقبلتها "يوسف": "معًا ضد التحرش"، "ثم تتكلمين عن التحرش"، "وسقطت البطانة"، "انتي اللي بتجيبيه لنفسك".

نرمين الفقي: بتلعب مع الدلافين

الفنانة نرمين الفقي، من الفنانات اللائي خضعن أيضًا لجلسة تصوير داخل حمام السباحة، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت نرمين خلال الجلسة، مرتدية بدلة السباحة، بألوان فسفورية، مع الشعر الليس، والمكياج البسيط، وهي تُداعب دولفين وتقبله، مُعلقة "أنا وقعت في غرام الدولفين الله على جمالهم".