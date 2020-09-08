درة تشارك متابعيها بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي شاركت الفنانة درة متابعيها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ظهرت درة مرتدية شميز أبيض باللون الأبيض وجيب ملون مصنوع من قماش الحرير يتميز تصميمه ذات فتحة ساق طويلة. واعتمدت مكياجا جريئا، وركزت على رسمة العيون، مع أحمر شفاه باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل. ونسقت مع إطلالتها نضارة باللون الأسود مع مجموعة من الأساور وسلسلة متعددة الأدوار.

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