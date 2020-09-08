لماذا ينبغي إضافة الزيت للخضروات الصفراء والحمراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أوصى مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بإضافة الزيت إلى الخضروات الصفراء والحمراء كالجزر والقرع العسلي والطماطم لتحقيق أقصى استفادة منها. وأوضح المركز أن الخضروات الصفراء والحمراء تحتوي على مادة "كاروتينات"، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A عندما تذوب في الزيت. ومن المعروف أن فيتامين A يتمتع بأهمية كبيرة لصحة النظر وجمال البشرة وتقوية جهاز المناعة والعظام وتثبيط الالتهابات.

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