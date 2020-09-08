أزياء رياضية تعزز أناقتك في صالة الألعاب الرياضية وخارجها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعتبر الاهتمام بالأناقة من الأولويات في عالم اليوم، ولكن هذا لا يعني ضرورة ارتداء ملابس رسمية طوال الوقت. فمن المهم ارتداء ملابس مريحة لأداء المهام اليومية على النحو الأمثل؛ لذا من الضروري تعزيز خزانة ملابسك بالأزياء الأساسية لطلة متميزة.

يمكن ارتداء ملابس رياضية مريحة للغاية تبدو أنيقة ومتناسبة في جميع الأماكن والمناسبات، مع مراعاة إعطاء الأولوية للألوان والرسومات النابضة بالحياة، التي يمكنك الاستمتاع بها في صالة الألعاب الرياضية وفي المركز التجاري أيضا. يمكنك ارتداء الليجينج كسراويل عادية والهوديز ككنزات يومية والأحذية الرياضية مع الفساتين للحصول على طلة مميزة بطابع خاص.

إذا لم تكن قد حددت شخصيتك الرياضية بعد، تمنحك ماكس فاشن أزياء تناسب الجميع وتلهمهم لتحديد شخصيتهم الرياضية، التي يودون. ولهذا يسلط خبراؤنا الضوء على كيفية الظهور بطلة أنيقة ومريحة:

1. يمكن للفتيات اختيار بلوزات قصيرة متناسقة وطماق بطول الكاحل بألوان زاهية ونابضة بالحياة مع بلوزة شبكية بأكمام قصيرة وغطاء للرأس. حافظي على هذه الطاقة الرياضية عبر ارتداء الأحذية الرياضية المفضلة لديك.

Advertisements

2. استفد من الأزياء الرياضية المريحة حتى خلال المناسبات الكبرى. أزياء علوية أنثوية وسراويل ضيقة مصممة من قماش عالي الجودة وسريع الجفاف مع سترة منسوجة لإضفاء شعور بالأناقة لارتداء هذه الألبسة في جميع الأماكن.

3. يمكنك أن تبدو شخصية رياضية أنيقة وحيوية في آن عبر ارتداء زي رياضي بألوان موحدة. تعتبر المجموعة أحادية اللون المتطورة للسيدات خيارا سليما في الصالة الرياضية وخارجها. ارتدي سترة شبكية بغطاء للرأس مع سروال ضيق أسود وقميص ضيق لإطلالة جريئة.

4. من المؤكد أن السراويل الرياضية تناسب جميع المناسبات. يمكن للرجال ارتداء تي شيرت أبيض مع بنطلون رياضي رمادي لإطلالة مناسبة لمجموعة من الأنشطة الرياضية الفائقة، في صالة الألعاب الرياضية وخارجها.

5. تعتبر السراويل القصيرة مثالية للتمارين الرياضية ويمكن ارتداؤها داخل وخارج صالة الألعاب. تي شيرت عاكس سريع الجفاف بأكمام قصيرة يتيح للرجال فرصة تجربة الألوان الزاهية والجريئة مثل الأخضر الليموني أو الأصفر مع شورت أسود.

6. يعتبر القميص بقماش متماسك سريع الجفاف، مع رقبة مستديرة وأكمام ريجلان أكثر الأزياء الرياضية تنوعا، التي يمكن أن يرتديها الشباب. يمكن ارتداء هذه الأزياء مع بنطال رياضي أو شورت؛ حيث تبدو رائعة داخل الصالة الرياضية وخارجها. ارتدي أزياء بعض المدربين للحصول على طلة أنيقة وعصرية.