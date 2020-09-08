علاقات و مجتمع
مشادة كلامية نشبت بين الفنان اللبناني رامي عياش، والمخرج اللبناني ناصر فقيه، وذلك بعدما بكت داليدا، زوجة "عياش" على أغنيته "أنا ثائر".
وكانت البداية من نشر "فقيه" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقًا على بكاء "داليا": "بكيت هي وبالطيارة الخاصة أو بس نزلوا على الأرض؟"، الأمر الذي أثار غضب رامي عياش ليرد قائلًا: "الأرض بتشبه أخلاقك.. بيندعس عليها".
لم ينتهي الأمر عند ذلك، إذ استكمل "فقيه" في رده قائلًا: "إذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش.. لكن أنت وأخلاقك وأغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟ من أيّام ما كذّبت على الناس أنه معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!".
ويذكر أن داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش، تعرضت لإصابة في وجهها إثر انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بكاء زوجة رامي عياش يتسبب في مشاجرته مع مخرج لبناني: أخلاقك شبه الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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