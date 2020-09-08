هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟.. "الإفتاء" توضح

فتاوى المرأة

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ورد سؤال عبر البوابة الإلكترونية، لدار الإفتاء المصرية، أراد صاحبه معرفة حكم الشرع فيما يخص الزواج بعد الزنا، وقال السائل خلال سؤاله، "عندما تزني امرأة وتتزوَّج من مَن زَنَى بها، هل يبقى الوزر كما هو، أم يزول بمجرد الزواج؟".

"الزنا كبيرة من الكبائر"، بهذه العبارة بدأ فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، الرد على سؤال السائل، مضيفًا "يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها".

وأضاف فضيلة الدكتور خلال فتواه: "التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج".

وأشار فضيلة الدكتور، "ليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تاب كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض".