9 معلومات عن الفنانة السودانية ستونة: قدمت براءة اختراع وشاركت هنيدي والزعيم

علاقات و مجتمع

"شيكولاتة شيكولاتة الواد ده يا ناس شيكولاتة.. ارموا الورد على الشيكولاتة.. اغمقت واسمرت واتحرقت بس بطاطا.. آه يا عيون حلوه بتنجاني اه يا بكاكا دسه وعجباني من بوركينا فاسو وناداني سيبت النايكي وهلبس باتا"، كلمات تغنى بها الفنان محمد هنيدي برفقة الفنانة السودانية ستونة، خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي يعود تاريخه لعام 1998، منذ نحو 22 عامًا، الذي ظهرت خلاله الفنانة السودانية للمرة الأولى بمصر على شاشات السينما.

ربط الجمهور الأغنية بصوت "ستونة"، وبملامحها السودانية، فعلقت في أذهانهم بثوبها التقليدي ذات الألوان الزاهية الذي يعتمد في تصميمه على الأحجار الكريمة المطرزة، إلى أن رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الفنانة السودانية ستونة، خلال السطور التالية.

- ولدت ستونة في العاصمة السودانية الخرطوم، في 26 يوليو عام 1962، في أسرة محبة للفن، وسط 8 أشقاء.

- أعُجبت بنجوم الخليج والشام، ورفضت أسرتها سفرها إلى مصر، لتحقيق حلمها في بداية مشوارها الفني، بحكم العادات والتقاليد التي لا تسمح للفتيات السفر خارج حدود البلاد.

- التحقت بالمسرح، وهي في المرحلة الابتدائية، وواظبت على تقديم الإذاعة الصباحية، حتى لقبها المدرسون بـ "بنت الإذاعة"، أما في المرحلة الثانوية فبدأت تشارك في المهرجانات الفنية السودانية مثل حفل "ثورة مايو" ومعسكر الطلاب الذي يقام فيه مهرجان كبير كل عام.

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- درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير.

- درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات.

- كان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، عام 1998.

- شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.

- قالت خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر فضائية cbc إنها اخترعت آلة موسيقية شبيهة بالدلوكة، ولأنها تسافر للخارج كثيرا فالفخار يحدث له كسور، فذهبت إلى النحات وطلبت منه صنع آلة شبييها بها، ولكن من إطار ومفاتيح لعمل إيقاع موسيقي، موضحة أنها درست فنون جميلة قسم رسم وتصوير في الخرطوم.

- قامت بعمل الفلكلور السوداني المصري، المعروف بليلة الحنة، إذ تستعمل حناء بها خلطة، بها محلبية وهو عطر يصنع في السودان، مخصوص للحناء، ويوضع أيضا خلطات أيضا يمزجون سويا، "أضع تصميمات الإكسوارات الخاصة بي، حتى في ملابسي، حيث أصمم الشكل وأذهب إلى الخياطة لعمله".