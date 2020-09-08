دعاء فاروق تتغزل في مفيدة شيحة: الجدعنة كلها (فيديو)

لايف ستايل

احتفلت الإعلامية دعاء فاروق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد الإعلامية مفيدة شيحة، من خلال مشاركة عدد من الصور ومقاطع الفيديو المصورة من الحفل.

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تغزلت الإعلامية دعاء فاروق، خلال منشورها، بمفيدة، متحدثة عن تفاصيل علاقتهما، قائلةً "عيد ميلاد القطر، أنا مسمياها كده الطوربيني مفيدة شيحة، نجمة مذيعات مصر.. هي الصراحة نجمة تدخل أي مكان تحس أن النجمة دخلت .. الناس بتحب طلتها وهي فعلا طلتها كلها حيوية".

وقالت "دعاء" إن مفيدة تحتفل بعيد ميلادها للمرة الأولى، "أول مرة في حياتها تعمل عيد ميلاد ومش هي اللي عاملاه كمان ده معمول لها سمر بنت خالتها بتعمل كيترينج للعزومات، وقررت تعمل لمفيدة عيد ميلادها واللي كان ستات في بنات بس الأكل".

وتابعت دعاء، خلال حديثها عن صديقتها، قائلةً "مفيدة دي الجدعنة كلها والكرم كله والحنية فوق البيعة، بنت بارة قوي ربنا يحفظ لها مامتها ست الكل وأخت مخلصة وصديقة بتنكش فينا ليل نهار".