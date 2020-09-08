الامارات | علماء: مرضى كورونا معرضون للإصابة بعدوى معوية مطولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: مرضى كورونا معرضون للإصابة بعدوى معوية مطولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر علماء في هونغ كونغ أن مرضى فيروس كورونا معرضون للإصابة بعدوى فيروسية في الأمعاء نشطة ومطولة رغم غياب الأعراض في الجهاز الهضمي.
وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الباحثين بالجامعة الصينية في هونغ كونغ أوضحوا في بيان أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 قد يستمر في إصابة القناة الهضمية والتناسخ فيها بعد أن يتلاشى في الشعب الهوائية.
وأضاف العلماء أن النتائج التي نشرت في دورية «جات» الطبية، يمكن أن تساعد في تحديد حالات الإصابة وعلاجها.
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