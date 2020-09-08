طُرق تنسيق القميص الجينز على طريقة كيتي هولمز

تتألق النجمة كيتي هولمز بإطلالاتها، فتنجح دائما بتنسيق الصيحات التي تختارها بعناية وما يليق بها، ورغم أن اختياراتها تبقى بسيطة فإنها تتميّز بالأناقة والجاذبية، فتمنح معجباتها دروسا في الأناقة بأسلوبها الخاص.

وتبقى الإطلالات الكاجوال هي المفضّلة لدى كيتي هولمز، وخصوصاً بالدنيم فغالباً ما تنسّق لوكاتها بأسلوب عصريّ وتعتمد صيحة الـlayering التي تمنح إطلالتها لمسة من العصرية والشبابية، وإليك بعض الأفكار لكيفية تنسيق القميص الجينز على طريقة كايتي هولمز لتتألقي بها في الخريف.

صيحة تكديس الملابس أو ما يعرف بالـlayering، تمنحك إطلالة عصرية ومريحة، فقد نسّقت كايتي السروال الجلد الأسود مع القميص الدنيم وفوقها الكارديغان الفضفاض باللون الأبيض أو الكنزة الواسعة، وأنهت اللوك بحزمة من الجلد الأسود ونظارات شمسية كبيرة.

الدنيم مع الدنيم denim on denim من الخيارات العصرية أيضاً لإطلالتك بأسلوب كايتي هولمز، فقد اختارت القميص الدنيم بلون فاتح ونسّقتها مع السروال بدرجة أزرق مختلفة، وأكملت اللوك بحذاء باللون الأبيض. وفي لوك آخر، اعتمدت كايتي الصيحة نفسها لكن أضافت الوشاح الملوّن إلى اللوك للمسة من الأناقة كما اختارت حقيبة باللون البرتقالي فأدخلت لوناً قوياً ولافتاً إلى اللوك.

أضيفي أيضاً البليزر إلى القميص والسروال الدنيم للوك أنيق مناسب للعمل، وبعيداً عن الإطلالة بالسروال، نسّقت كايتي الفستان الميدي الكاجوال بطبعة الورود مع القميص الدنيم بطريقة غير تقليدية، وأكملت هذا اللوك العصري بحذاء رياضي أبيض.

قد يهمك أيضا:

أحدث صيحات النظارات الشمسية على خطى النجمات

Advertisements