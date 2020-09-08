على عكس الشائع.. الألم شيء غير جيد أثناء ممارسة الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ينصح الدكتور أكسل كلاين بأداء التمارين الرياضية دائما بشكل غير مؤلم، وذلك على العكس مما يعتقده الكثيرون من أن الألم هو جزء من الرياضة.

وأوضح الطبيب الرياضي وجراح العظام الألماني أن الاستثناء الوحيد هو الألم الناجم عن الإجهاد العضلي. وفي هذه الحالة يمكن التحميل على مجموعة أخرى من عضلات الجسم. كما أن هناك استثناء آخر يتمثل في أن بعض الآلام المزمنة، على سبيل المثال آلام الظهر، تزول بالحركة.

ويرفض الطبيب الألماني الاعتماد على المسكنات، والتي قد ينتج عن استخدامها مشاكل وأضرار وخيمة، فعلى سبيل المثال إذا أراد الرياضي المشاركة في مسابقة وهو يعاني من مشكلة في وتر أكيليس، فإنها قد تتفاقم بمحاولة تناسيها عن طريق المسكنات.

وأشار كلاين إلى أن الألم يعتبر دائما أمرا ذاتيا يشعر به كل شخص بشكل مختلف. ومع ذلك لابد من البحث لمعرفة سببه وهل يرجع سببه إلى مشاكل في العظام أو الأوتار أو الأربطة أو الغضروف.