"تسيل أم زيه" تحتضن مهرجان مطبخ جبال الألب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تحتضن مدينة "تسيل أم زيه" بولاية سالزبورج النمساوية مهرجان مطبخ جبال الألب يوم 21 سبتمبر الجاري. وأوضحت هيئة السياحة بولاية سالزبورج أنه خلال المهرجان يقوم 6 من كبار الطهاة بتسليط الضوء على الأطعمة الفريدة في مطبخ جبال الألب باستخدام المنتجات المحلية المميزة من أعشاب وفِطر وجبن ولحوم الطرائد.

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