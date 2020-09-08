غضب في السعودية بسبب سائق يصور السيدات دون علمهن

علاقات و مجتمع

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أثار سائق جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو له يوثق قيامه بتصوير النساء من زبائنه دون علمهن خلال عمله.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، مقطع الفيديو للشخص مطالبين بمحاسبته، حيث قالوا إنه آسيوي يعمل سائق سيارة تاكسي، ويستغل عمله لتصوير السيدات من زبائنه، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأشار متداولو مقطع الفيديو إلى أن السائق يقوم بنشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك"، والتي يظهر فيها السيدات من زبائنه.

الفيديو أثار موجة غضب واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة، حيث طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته على تصوير سيدات دون علمهن.