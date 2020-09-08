سيدات احتفلن بالطلاق: تورتة وسيلفي وفستان زفاف

علاقات و مجتمع

صورة ذهنية مرتبطة بطلاق المرأة، فغالبًا ما يرتبط بالمشاكل وفي صورة أخرى يأتي داخل محاكم الأسرة والقضايا المتبادلة، لكن نساء قررن الخروج عن النمط السائد بإقامة ما يعرف بـ"حفلات الطلاق" والتقاط الصور "السيلفي".

خولة تحتفل مع طليقها بـ"سيلفي"

"مش إحنا الخايبين.. العرس خايب" تعليق أرفقته السيدة التونسية خولة حامد، على صورة "سيلفي" التقطتها مع زوجها السابق، توثيقًا لطلاقهما، معرفة الصورة بأنها "سيلفي الطلاق".

الصورة تداولت عبر صفحات "السوشيال ميديا"، فالهدف من ورائها، هو تغيير النظرة المرتبطة بالطلاق والانفصال، بحسب "خولة"، التي وصفت الطلاق بأنه انتهاء لتجربة سيئة لكنه في الوقت ذاته، بداية لحياة جديدة، فلماذا لا تنتهي بسيلفي وابتسامة.

شريهان تحتفل بطلاقها.. بتورتة وبلالين

"إنتوا احتفلتوا بالفلانتين وأنا هحتفل بطلاقي" كلمات علقت شريهان غازي على صورها وهي تحمل تورتة مكتوب عليها "طلاق مبارك"، وحولها بلالين صفراء وحلويات، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأرفقت شريهان تعليق على منشورها: "شافني في عزاء بابا يوم 8/4 اتجوزني يوم 9/29 وطلقنى يوم عيد ميلاده، 1/11 احتفلت بالطلاق يوم الفالنتاين 11/4".

حفل طلاق أميرة الناصر.. بفستان الزفاف

"حفل طلاق أميرة الناصر".. هاشتاج تداوله رواد تويتر بعدما نشرت سيدة سعودية تدعى أميرة الناصر، مقطع فيديو لها وهي مرتدية فستان زفافها، احتفالًا بطلاقها.

"الدنيا لم تتوقف على أحد.. لا توقفي حياتك على شخص واحد مهما كان غاليا مهما كنتي تحبيه".. بهذه الكلمات بررت أميرة الناصر، عن ما فعلته من ارتدائها فستان الزفاف يوم طلاقها، مضيفة أن الفستان تم تصميم لهذا اليوم، كما بدا عليها التأثر والحزن خلال توثيقها لاحتفالها بالطلاق.

ووصفت أميرة الناصر ما حدث بأنه "قضاء وقدر"، ولم ترغب في ذكر أسباب الطلاق، كما أنها لن تظل في المنزل في فترة العدة.

أوليفيا في مصر تحتفل بطلاقها

احتفلت الطبيبة أوليفيا حنا، بطلاقها بالحفل والزغاريد، وذلك بعدما كسبت كل القضايا التي رفعتها على زوجها السابق، معتبرة تلك المناسبة تستحق الاحتفال.

واستقبلها أصدقاؤها بالفرح والزغاريد التي ملأت المكان، وقالت أوليفيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم": "الاستقبال بالزغاريد مش طبيعي والناس كلها هنأتني على الطلاق".

وأكملت: "أنا فعلا أشعر بالسعادة لأني اتحرمت أفرح وأكون عروسة، ويوم فرحي تحول لحزن وبكاء، ولبست فستان فرح بسيط".