أمستردام مختلفة عند استكشاف ضفاف هذا النهر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تعج الصالات التي سوف يستقل منها سكان أمسترادم –سواء كانوا مشاة أو على متن دراجات هوائية أو نارية- العبارات ذات اللونين الأزرق والأبيض عبر نهر "آي " ، بالحركة.

تحمل العبارات المجانية والعامة الأشخاص بانتظام عبر نهر "آي" منذ عام 1987 ما يجعلها نسيجا صارما في حياة الكثير من الهولنديين.

وأحد المقاصد هي مرفأ "إن دي إس إم" وهو يبعد مسافة 15 دقيقة بالعبارة. وصار المرفأ الذي كان يوما أكبر حوض بناء سفن في أوروبا في جزيرة "نيدرلاندش شيبسباو ماتشابي" بنهر "آي"، منطقة حيوية مليئة بصالات العرض والحانات والمطاعم والشركات الناشئة ومحلات الملابس لمصممين معروفين.

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وما تقدمه لا يستطيع الزوار مقاومته تقريبا سواء كان التقاط صورة أمام المباني الصناعية الضخمة لتحميلها على تطبيق إنستجرام أو الحصول على الإلهام في إحدى صالات العرض، ففي النهاية هناك شيء للجميع.

حتى أن التجول حول حوض بناء السفن قد يكون فنيا؛ حيث أن الكثير من الجدران المشيدة من طوب الكلنكر أصبحت لوحة لفناني الرسم بالرش من مختلف أنحاء العالم. ويُحيي متحف شارع الفن بأمستردام قطعا مميزة بطريق دائري يأخذ الزوار على طول مسار يضم 300 عمل فني في مجموعة فنية في الهواء الطلق.

وليس ببعيد عن هنا يوجد أيضا "آي-هالين" الذي يصف نفسه بأنه أكبر سوق للبضائع المستعملة في أوروبا. وهناك يمكن للزوار العثور على الغريب والعادي من الملابس المستعملة إلى رؤوس الأبقار المحشوة. ويمكن للزوار الاطلاع على أكثر من 500 كشك مقابل رسم دخول يبلغ 5 يوروهات.