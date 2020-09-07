ماسك للعيون المتعبة..سهل وفعال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - علامات التعب والسهر حتى ساعات متقدمة من الليل، سرعان ما تظهر على العينَيْن والمنطقة المحيطة بهما، إذ ان البشرة في هذه المنطقة تكون رقيقة جدا وتبدو عليها علامات التعب بشكل مفرط مقارنة بغيرها من مناطق البشرة.

اما النتيجة فتكون إما هالات سوداء أو جيوب منتفخة. وفي هذه الحال، لا بد من ماسكات انقاذية للعيون المتعبة، سواء كانت محاطة بالهالات السوداء او بالجيوب المنتفخة.



1- ماسك الطماطم وعصير البرتقال:

ماسك الطماطم وعصير البرتقال



تحتوي البندورة او الطماطم على مضادات اكسدة قادرة على تفتيح لون البشرة. كما تحتوي على فيتامين ب الذي يعزز تجدد الخلايا. كذلك الامر بالنسبة الى البرتقال الذي يحتوي على نسبة مركزة من الفيتامين سي الذي بدوره يعتبر من أه مضادات الاكسدة القادرة على جعل البشرة تبدو مشرقة وحيوية.

كذلك، إن الطماطم والبرتقال قادران على تنشيط الدورة الدموية في المنطقة المحيطة بالعينين.

لتحضير هذه الوصفة، ضعي في وعاء نظيف كمية متساوية من عصيرَي الطماطم والبرتقال. ثم طبّقي هذا الماسك على المنطقة تحت العينين وارتكيه مدة ساعة.

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2- ماسك الكركم وعصير الأناناس:

ماسك الكركم



معلوم ان الكركم مضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة وبالتالي فهو قادر على علاج الهالات السوداء والتخلص منها. أما عصير الأناناس فهو يشد البشرة وينعمها ، بفضل ما يحتوي عليه من فيتامينات.

لتحضير هذا الماسك، ضعي في وعاء نظيف ملعقتي طعام من مسحوق الكركم مع ثلاث ملاعق من عصير الأناناس وحركي المزيج جيدا لكي يصبح متماسكا. ثم طبّقيه على المنطقة تحت العينين لمدة نصف ساعة.



3- ماسك البطاطا والعسل وزيت الزيتون:

جربي ماسك البطاطا والعسل وزيت الزيتون



يعمل هذا الماسك الانقاذي على تفتيح الهالات السوداء في موازاة تغذية هذه المنطقة وتخفيف حدة الجيوب المنتفخة.

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لتحضير هذا الماسك سوف تحتاجين حبة بطاطا متوسطة الحجم، ملعقة من العسل الطبيعي، زيت الزيتون. لا شك في ان غالبية السيدات يجهلن أهمية البطاطا في علاج مشاكل البشرة. فالبطاطا قادرة على تعزيز صحة الشعر والأظافر وتخفيف حدة التجاعيد. إذ تحتوي على فيتامين أ وبيتا كاروتين ومضادت اكسدة مفيدة للعناية بالبشرة.



أما زيت الزيتون فيعمل على تخفيف التجاعيد والخطوط وترطيب البشرة وإزالة لبكتيريا عن البشرة.



لتحضير هذا الماسك ستحتاجين الى برش حبة البطاطا، ثم مزجها مع ملعقة من العسل والقليل من زيت الزيتون لكي تحصلي على عجينة لزجة. طبقي الماسك على تحت عينيك واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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