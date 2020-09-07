كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - يعرف زيت المشمش بأنه زيت العناية للبشرة والأظافر، إذ يساعد على إزالة الجلد الزائد بسهولة، إذ يشتهر بخصائصه المطرية، مما يجعل من السهل تليين الخلايا الصلبة وبالتالي إزالتها بشكل مناسب، فعند تطبيقه على اليدين والأظافر، فإنه يغذي البشرة والأظافر بعمق، وبالتالي يضمن بشرة مثالية وناعمة وأظافر أقوى، كما يمنع الجفاف.

يتم إنتاج زيت المشمش، بالإضافة إلى أنواع أخرى من زيوت البذور الحجرية، في عملية العصر البارد لنواة المشمش، ويعد الزيت الناتج هو منتج صديق للبيئة من أصل طبيعي، والذي يتضمن مجموعة من الأحماض الدهنية، ومجموعة فيتامينات مثل أ، سي، بي، وغيرها من المكونات التي تؤثر بشكل إيجابي على العمليات الحيوية بالجسم.

ينتشر استخدام زيت المشمش في مستحضرات التجميل، فهو مناسب للعناية بالبشرة وجعلها خالية من العيوب، ويساعد على تقوية الأظافر والشعر ونمو رمش العين.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد زيت المشمش، كما يطلعك على طريقة عمل ماسك زيت المشمش لتقوية الأظافر.



أولا: فوائد زيت المشمش

فوائد زيت المشمش



تتعدد فوائد زيت المشمش للبشرة والأظافر والصحة بشكل عام:

- تنعيم وترطيب البشرة، ومنعها من الجفاف والتقشير.

- تسريع تجديد طبقات الجلد الميتة.

- تحفيز إنتاج الإيلاستين والكولاجين، مما يمنع فقدان الجلد لمرونته وثباته.

- يطلق زيت المشمش عمليات التمثيل الغذائي والتأثيرات المكثفة لمكافحة الشيخوخة في الجسم.

- يزيل التجاعيد العميقة القديمة على الوجه، وكذلك التجاعيد السطحية الصغيرة.

- تحسين البشرة وإعطاء الوجه مظهرا صحيا .

- تأثير مضاد للبكتيريا ومطهر للبشرة الحساسة، ويزيل الإحمرار والتهاب الجلد.

- يمكن أيضا استخدامه كزيت للتدليك، فأثناء عملية التدليك، من الضروري وضع بضع قطرات من الزيت على جلد الجسم أو الوجه وفرك الزيت بحركات تدليك خفيفة حتى تمتصه البشرة تماما.

- تساعد الخصائص العلاجية لزيت المشمش على الحفاظ على اليدين والأظافر، والحفاظ عليها في حالة ممتازة.

- يساعد على التئام الجروح السطحية.

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ثانيا: كيفة عمل ماسك زيت المشمش لتقوية الأظافر

زيت المشمش لتقوية الأظافر



إذا كنت ترغبين في تقوية أظافرك، يمكنك عمل ماسك بزيت المشمش:

طريقة 1: ضعي 2-3 قطرات من زيت المشمش على الأظافر، وتدليكها به بشرك الالتفاف حول كل ظفر، ثم اتركيه لمدة 15 ثانية، ثم امسحيه بمنشفة رطبة لإزالة بقايا الجلد الميت واستكمال طلاء أظافرك إذا كنت تريدين.

طريقة 2: يمكنك تسخين ملعقة صغيرة من الزيت لمدة 20 ثانية في الميكروويف أو على موقد عادي، وضعيها على نار خفيفة، ثم ضعي قطرة من الزيت على كل ظفر ودلكيها برفق على الأظافر.

طريقة 3: وباستخدام الزيت، يمكنك عمل مرهم لتنعيم البشرة من اللانولين وزيت المشمش، لمنع تشقق الأظافر، وذلك عن طريق مزج نسب متساوية من 10 قطرات لزيت المشمش وأي من الزيوت الأساسية (البرغموت، الإيلنغ، الباتشولي، خشب الصندل أو الصنوبر)، وضعي التركيبة على أظافرك وقومي بالتدليك.

طريقة 4: ولجعل أظافرك أكثر شفافية، اصنعي مزيجا من قطرة واحدة من الزيت العطري (الليمون أو إكليل الجبل أو العرعر أو البرغموت أو الجريب فروت)، ونصف ملعقة صغيرة من زيت المشمش، ثم ضعي المزيج على الأظافر وافركيه.

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