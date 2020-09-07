علاج البقع البيضاء في الوجه بالأعشاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تُعرف البقع البيضاء أيضًا بـ البهاق وهو مرض جلدي يتسبب في تغير لون الجلد لدرجة تفقد البشرة لونها الطبيعي، وفي الحالات القصوى يمكن أن تؤثر حالة الجلد أيضًا على الشعر والجزء الداخلي من الفم.

قد تبدو البقع البيضاء أكثر فتكًا للأشخاص الأكثر قتامة، علاوة على ذلك، فإن هذا المرض ليس معديًا، لكنه قد يقلل من الثقة بالنفس ويسبب ضغوطًا هائلة.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا التغير في لون الجلد، فهو يجعلهم يشعرون بالاكتئاب، وهذا التفكير في حد ذاته يسبب اضطرابات عقلية أخرى.

يشمل علاج البهاق استعادة لون الجلد المصاب، لكن هذا لا يمنع بأي حال من الأحوال استمرار فقدان لون الجلد، وينصح أنه بمجرد ملاحظة أي نوع من البقع البيضاء على البشرة فلا بد من استشارة الطبيب فورا، إذ يساعد على منع المرض من النمو وتعزيز إعادة تصبغ الجلد المتغير.



أولا: حقائق عن البقع البيضاء



- قد يصاب الشخص بالبقع البيضاء إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يعاني من هذه الحالة، ولكنها ليست معدية.

- يمكن أن تؤدي حالة الجلد هذه إلى اضطرابات الغدة الدرقية.

- غالبًا ما يخطئ الكثيرون في اعتبار هذه الحالة الجلدية مرض الجذام.

- يمكن أن تحدث هذه الحالة لأي شخص في أي عمر، ولكن تم الإبلاغ عن معظم الحالات قبل الفئة العمرية 20 عامًا.

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أسباب ظهور البقع البيضاء

البقع البيضاء



لا يتم التعامل مع البقع البيضاء على أنها حالة جلدية خطيرة ولكن بدلاً من ذلك كحالة عقلية خطيرة لأن لها فرصًا كبيرة في التأثير على الشخص عقليًا ومحيطه.

وفيما يلي بعض الأمراض الجلدية المختلفة التي تسبب ظهور بقع بيضاء:

- ميليا: يظهر هذا النوع من الأمراض الجلدية مثل الدمامل المملوءة بالسوائل والتي ترتفع بقوة على الجلد، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء.

- الأكزيما: هي حالة جلدية تبدو حمراء وتسبب ظهور نتوءات حمراء، تؤثر على اليدين والقدمين والمرفقين والجفون والمعصمين والركبتين.

- النخالية البيضاء: هي حالة جلدية تصيب عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 3 سنوات، تظهر عادة على الوجه مما يسبب الإحمرار والحكة والبقع البيضاء حتى لو تعافت حالة الجلد، فإنها تترك الكثير من العلامات البيضاء على البشرة، مما قد يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء.

- البهاق: تسمى البقع البيضاء الشائعة بالبهاق والتي يمكن أن تصيب الشخص إما على وجهه أو أي جزء من جسمه، وتحدث عادة بسبب موت خلايا التصبغ، وهذا هو السبب الرئيسي للبقع البيضاء.

- البقع الشمسية: هي بقع بيضاء تفقد فيها البشرة لونها الطبيعي، ويرجع السبب الرئيسي لتغير لون الجلد إلى المشاكل المتعلقة بالتصبغ.

وتظهر عادةً على الساقين وتبدأ ببطء في الظهور على الذراعين ثم تصل إلى أعلى الظهر، إذا تعرضت لأشعة الشمس لفترة طويلة، فقد تكون عرضة لهذه الحالة الجلدية، وقد تحدث هذه الأمراض الجلدية أيضًا بسبب مشاكل وراثية.

- الحزاز المتصلب: يمكن أن يؤثر هذا النوع من الأمراض الجلدية على الأشخاص من جميع الأعمار.

فعند النساء، تميل هذه الحالة إلى الظهور باللون الأحمر بشكل أكبر وتكون رقيقة تحت الجلد.

يميل هذا المرض إلى الظهور عند الرجال على قلفة القضيب، ويمكن رؤية هذا أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، وتعد الاختلالات الهرمونية أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة الجلدية.



أسباب ظهور البقع البيضاء في الوجه



أسوأ جزء من البهاق هو عندما يبدأ هذا النوع من تغير لون الجلد في الظهور على الوجه، وقد يحدث بسبب أحد الأمراض التالية:



1. الصدفية

هي حالة جلدية مزمنة شائعة، حيث تسبب خلايا الدم البيضاء التهابًا على الجلد، وتميل خلايا البشرة إلى التكاثر بسرعة أكبر وهذا يظهر على سطح البشرة.

وترتبط الصدفية بالحكة الشديدة وجفاف الجلد، من أهم العوامل المسؤولة عن الصدفية لدغات الحشرات والتدخين ونقص فيتامين (د) والإجهاد. وفي بعض الأحيان، حتى استهلاك الكحول يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالصدفية، ويترك بقعًا بيضاء على الوجه.

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2. الأكزيما

حالة جلدية مزمنة تسبب التهابًا على البشرة وتؤدي لاحقًا إلى تكوين بقع على الجسم، يمكن أن يصيب هذا المرض الأطفال في أغلب الأحيان ونتيجة لذلك يمكن علاج هذا المرض.

وعلى الرغم من أنه يمكن علاجه، إلا أن الأعراض تبدأ في الظهور طوال حياتهم، وغالبًا ما ترتبط حالة الجلد هذه بحكة شديدة وتشكيل طفح جلدي حول الطبقة العليا من الجلد، يمكن أن يظهر على الوجه أو الظهر أو الذراعين.



3. نقص التغذية

يمكن أن يحدث تغير لون الجلد أيضًا بسبب النقص الغذائي مثل فيتامين د وفيتامين هـ والكالسيوم الذي يمكن أن يتسبب في ظهور بقع بيضاء على الوجه أو أجزاء أخرى من الجسم.

وعلى الرغم من أن هذا المرض ليس معديًا، إلا أنه يترك ندبة كبيرة على مقدار الثقة بالنفس، كما أن نقص التغذية يشير إلى أن الشخص بحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.



4. التهاب الجلد الدهني

يرتبط هذا النوع من الأمراض الجلدية بحكة شديدة وقشرة الرأس وتسبب إحمرار الجلد في الوجه والجلد وفروة الرأس والصدر.

وعادة ما يحدث هذا المرض بسبب التوتر الشديد بين البالغين، كما أنها تسببها البكتيريا، ويمكن علاج أعراضه باستخدام الكريمات المضادة للفطريات والشامبو الطبي وما إلى ذلك أيضًا.



كيفية علاج البقع البيضاء بالأعشاب

علاج البقع البيضاء بالأعشاب



يهدف علاج البقع البيضاء الموجودة في الوجه إلى وقف تصبغ الجلد ومساعدة البشرة على استعادة لونها.

ومن الممكن اللجوء إلى علاجات دوائية بعد استشارة طبيب الأمراض الجلدية، وهناك أيضا علاجات منزلية للبقع البيضاء، ومن بينها العلاج بالأعشاب الطبيعية، كشرب الزنجبيل لأنه يزيد من تدفق الدم إلى البقع البيضاء على الجلد.

كما يمكن علاج البقع البيضاء بتجفيف أوراق الرمان وغليها في 8 جرامات من الماء، وتناول الخليط كل صباح.

ويمكن علاجها أيضا عن طريق الشاي الأخضر بعد أن يبرد، حيث يتم وضعه مكان البقع البيضاء على الوجه، ونتركه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم غسله جيدا بالماء البارد.

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