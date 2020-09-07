فوائد فيتامين د للشعر مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعاني الكثير من السيدات من مشكلات تتعلق بالشعر كأن يكون باهتا أو خفيفا، ويكون السبب الأساسي لذلك هو نقص فيتامين د، إذ تؤكد الأبحاث أن الفيتامينات تلعب دورا كبيرا في الصحة العامة سواء كان الأمر يتعلق بالشعر أو الجلد.

وفيتامين (د) قابل للذوبان في الدهون، وهو ضروري للشعر والبشرة، كما يعزز امتصاص الكالسيوم المناسب في الأمعاء، كما يحافظ على العظام من أن تصبح رقيقة وهشة ، ويحارب - إلى جانب الكالسيوم - هشاشة العظام، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.



أعراض نقص فيتامين د أولا:

أعراض نقص فيتامين د



ليس شرطا أن تظهر أعراض على الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، فقد تكون أعراضهم غير محددة وتتغير بمرور الوقت، ومن بين هذه الأعراض:

- تغيرات في المزاج، بما في ذلك الاكتئاب أو القلق.

- كسور متكررة.

- بطء التئام الجروح.

- فقدان كثافة العظام، وضعف العضلات.

- ارتفاع ضغط الدم الجديد أو المتفاقم.

- الشعور بالتعب المستمر وألم مزمن.

- العقم.

- انخفاض القدرة على التحمل.

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ثانيا: أسباب نقص فيتامين د



يعد نقص ضوء الشمس أو عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين د من أكثر الأسباب شيوعا لنقص فيتامين د.

ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من نقص فيتامين (د) بسبب حالة كامنة أخرى، بما في ذلك مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية، والتي تمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل كامل.

وسيعاني الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية أساسية من أعراض السبب الرئيسي وأعراض نقص فيتامين د أيضًا.

وقد تتسبب بعض الأدوية أيضًا في تكسير الجسم لفيتامين د قبل استخدامه، تشمل الأدوية التي قد تسبب نقص فيتامين د ما يلي:

- مضادات الفطريات.

- الجلوكوكورتيكويدات.

- أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.

- مضادات الاختلاج.

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ثالثا: مصادر الحصول على فيتامين د



تشير الأبحاث إلى أنه عندما يفتقر الشخص إلى فيتامين د، فإن العلاج الأكثر فعالية هو تناول مكملات فيتامين د، ويجب تناولها مع الوجبات، خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الدهون الصحية، لأن الدهون تساعد على امتصاص الجسم لفيتامين د.

وتشمل المصادر الجيدة للدهون الغذائية ما يلي:

- الأفوكادو.

- البيض.

- بذور الشيا.

- بعض الأسماك مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين.

- المكسرات.

- الجبنه.

وتأتي المكملات في أشكال متنوعة، ويمكن تناول بعضها يوميًا، مرة في الأسبوع، أو مرة في الشهر.



رابعا: فوائد فيتامين د للشعر

فوائد فيتامين د للشعر



يؤثر فيتامين د على صحة أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الجلد والشعر.

بالسنبة للشعر؛ يلعب فيتامين د دورا في تكوين بصيلات شعر جديدة، وهذه البصيلات هي المسام الصغيرة التي ينمو منها الشعر الجديد، فقد تساعد البصيلات الجديدة الشعر في الحفاظ على سمكه وتمنع تساقط الشعر الموجود قبل الأوان.

وبسبب الارتباط بين تساقط الشعر ونقص فيتامين د، فإن الحصول على كميات كافية من فيتامين د يمكن أن يدعم نمو الشعر وإعادة نموه.

توجد أيضًا مستقبلات فيتامين د في بصيلات الشعر، تشارك بالعديد من العمليات المختلفة في تكوين شعر جديد من البصيلة؛ ونظرا لدور فيتامين د، فيجب تغذية هذه المستقبلات خاصة في مرحلة النمو.

ويجب أن تكون بصيلات الشعر نشطة لفيتامين د لإظهار أي مساعدة، وبالتالي منع تساقط الشعر في المراحل المبكرة.

وبالنظر إلى فوائد فيتامين د، يجب التأكد من الحصول على جرعات كافية منه من أشعة الشمس واتباعنا نظام غذائي صحي متوازن.

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