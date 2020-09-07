رولا شامية تبدو أكثر جرأة في عيدها الـ44!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانية رولا شامية يوم السبت 5 أيلول/ ديسمبر 2020 بعيد ميلادها الـ44. ودرست رولا التمثيل والمسرح، حيث بدأت مسيرتها المهنية عام 1995، وكانت أول إطلالة لها في البرنامج الكوميدي "لا يمل" على شاشة تلفزيون المستقبل اللبناني، مع زملائها عادل كرم و نعيم حلاوي. ثم انتقلت لقناة إم تي في اللبنانية بعدها شاركت بعدة مسلسلات لبنانية وعربية. سجلت رولا عدة أغان لكنها لم تبصر النور.

ارتبطت رولا عاطفياً بإبن النجم جورج وسوف الأكبر وديع عدة سنوات، لكن العلاقة لم تستمر، كما كانت على علاقة بالمقدم أيمن القيسوني، وثم أعلنت خطوبتها على اللبناني فراس عازار عام 2013 لكن تم فسخ الخطوبة.

وفي عام 2019 تزوجت رولا شامية مدنيا في قبرص من اللبناني رودي سعد الذي يصغرها سنا، وأعلنت طلاقها بعد حوالي 14 شهرًا من زواجها (عام وثلاثة أشهر)

وتزامنا مع احتفالها في ذكرى ميلادها، جمعنا لكم بعض إطلالات الممثلة اللبنانية رولا شامية.



إطلالات الأبيض والأسود لرولا شامية

إطلالات الأبيض والأسود لرولا شامية



تعتمد رولا شامية كثيراً في إطلالاتها على اللونين الأبيض والأسود، وتعكس هذه الألوان الحيادية الشخصية غير المتكلفة التي تتمتع بها النجمة، وتختار القصات العصرية البسيطة العملية، وتتألق بهذه الألوان في أغلب الأحيان مع الدنيم، حيث تختار الشورت القصير مع توب باللون الأبيض في أيام الصيف وبنطلون الدنيم مع توب باللون الأسود في أيام البرد، كما أنها تألقت في احدى الصور بجكيت من الدنيم.

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فساتين السهرة

فساتين السهرة



تتألق دائماً رولا شامية بفساتين مميزة خلال المناسبات والسهرات، وعلى الرغم من حياديتها بالألوان في إطلالاتها اليومية، فهي أكثر جرأة عندما يتعلق الأمر بفساتين السهرة، فقد ظهرت بفستان قصير ملون في أحد البرامج، كما اختارت أن تتألق بفستان باللون قصير باللون الأحمر في إحدى الحفلات، وأخر طويل في حفل ليلة رأس السنة.

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إطلالات كاجوال

إطلالات كاجوال



تختار رولا شامية الألوان الجريئة في بعض الأحيان لإطلالات كاجوال تكسر الحياد الذي تتبعه في حياتها اليومية، كاللون الأصفر مثلاً.

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شاهدوا إطلالات رولا شامية لمناسبة عيد ميلادها، واستوحوا منها إطلالاتكم الخاصة.