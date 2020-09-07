كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - يبدو أن انتعال الأحذية الرياضية لإطلالة عصرية بات أمراً أساسياً في عالم الموضة والأناقة، خاصة إذا تمّ ارتداؤها مع الفساتين القصيرة.

لا شك أن معظم السيّدات تتوجّهن نحو هذه الأحذية مع هذا النوع من الفساتين من أجل الحصول على طلّة عمليّة.



طلّة مميزّة

ألكسندر ماكوين Alexander McQueen

بالإمكان انتعال أحذية رياضية بألوان فاقعة مع ملابس حياديّة لطلّة عصرية شبابية مميّزة. أما الأحذية الرياضية البيضاء والسوداء اللون فهي تتلاءم مع ملابس العمل الرسمية تحديداً.

قد لا يكون الحذاء الرياضي أحدث الخيارات ولكنه ضروري مع العديد من الملابس الرياضية البيضاء التي يمكن تنسيقها بسهولة، فإن زوجاً من الـ Sneakers الجديدة المشرقة هو أساس خزانة الملابس التي يمكن ارتداؤها خلال الموسم.

لذلك يجب على الفتاة ألا تعتبر أن الأحذية الرياضية البيضاء ممّلة، بل هي في الواقع تأتي في مجموعة واسعة من التصميمات الرائعة، يمكنها اختيار الإصدارات المصنوعة من القماش الكلاسيكي أو الفاخر أو شيء رياضي أو ربما زوج من أحذية الـ Sneakers من المخمل أو أحذية مكتنزة، كما عليها أن تضيف إلى ذلك حقيقة أن الأحذية الرياضية يمكن تنسيقها بعدد من الطرق الفريدة، خاصة وأن الألوان البيضاء البسيطة تشعر الفتاة بالأناقة والراحة عند إقرانها مع فستان قصير أو سروال الجينز أو مع التنانير القصيرة.

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أجواء عصرية

بالنسياغا Balenciaga

للحصول على أجواء عصرية، يجب أن تقوم الفتاة بتنسيقات غير متوقعة، مثل أحذية رياضية من التصميمات القديمة مع فستان أورجانزا شفاف أو فستان جاكار أنيق أو أحذية التنس الجلدية البيضاء مع فستان ساتان فاتن أو بدلة تنورة تويد أنيقة.

يضيف الجينز لمسة رائعة كلاسيكية، في حين يبدو اللون الأزرق الكامل منعشاً للغاية مع الأحذية الرياضية لفصل الصيف، ويمكن أن يساعد زوج من الأحذية الرياضية الجلدية غير الرسمية على تحقيق التوازن بين صورة التصميمات المستوحاة من الثمانينات مع أكتاف منفوخة مبالغ فيها.

إن الفستان الصيفي بنقش الورود هو مفتاح الأناقة، فبدلاً من الصنادل أو أحذية الباليه المسطّحة يجب اختيار أحذية رياضية بيضاء لإبقاء القدمين في راحة وللحصول على مظهر أنيق.

إن ارتداء السراويل القصيرة والأحذية الرياضية في المكتب بنجاح هو حلم كل فتاة، فلمَ لا تحافظين على مظهر الشورت بشكل عملي مع الأحذية الرياضية الكلاسيكية ؟

وإذا أردتِ وضع لمسة عصرية على مظهركِ الكلاسيكي ، ما عليكِ سوى ارتداء بدلة التويد الأنيقة مع الأحذية البيضاء الرياضية.

هناك جودة متأصّلة في الأحذية الرياضية مشرقة ونقية، لذا ستكون رائعة مع إطلالة باللون الأبيض إذا تمّ تنسيقها مع التنانير ذات الثنيات والفساتين الصغيرة.



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