أزياء كاجوال للمحجبات باللون الأخضر من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعتمد الكثيرات من مدوّنات الموضة خيارات اللون الأخضر في مختلف المناسبات؛ وذلك لما يوفره من أناقة منعشة ومتماشية مع خطوط الموضة، وعلى غرارهن؛ استوحينا لكِ عدة إطلالات، فاختاري الإطلالة المناسبة لكِ منها.

خيارات الأزياء الكاجوال باللون الأخضر

خيارات الأزياء الكاجوال باللون الأخضر



لإطلالة متجددة وأنيقة بأسلوب الكاجوال المنسق بالقطع الخضراء، يمكننا أن نلهمك عدة خيارات من مدونات الموضة، كأن تنسِّقي قميصًا فسفوريًّا مزينًا بحزام للخصر وبنطالًا أبيض مع حجاب ملون، كما فعلت منة السني، أو أن تختاري بنطالًا وتيشيرت حياديين مع معطف طويل أخضر، كما فعلت آلاء نوبل، ويمكنكِ أن تكملي إكسسواراتك بألوان حيادية أيضًا، واخترنا لكِ إطلالة عصرية من نادية الخولي، جمعت بها بنطال الجينز الأزرق مع معطف طويل أخضر مصمم بأسلوب صيفي محتشم.

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خيارات أنيقة بالأخضر من هدير عاطف

خيارات أنيقة بالأخضر من هدير عاطف



تعتمد مدونة الموضة هدير عاطف الكثير من الإطلالات المتنوعة باللون الأخضر، ومن أبرز إطلالاتها ارتدت بلوزة خضراء شفافة مصممة بأكمام منفوخة وحزام للخصر مع بنطال واسع أسود، وأكملت تفاصيل الإطلالة من الإكسسوارات بالأسود والأخضر أيضًا؛ لإطلالة أنثوية أنيقة، وظهرت في خيار رياضي ببلوزة قطنية محتشمة باللون الأخضر المكتوب بالأسود مع بنطال وحجاب وحقيبة باللون الأخضر مع حذاء رياضي بسيط، وفي الإطلالة الثالثة أطلت ببنطال أخضر عالي الخصر ومصمم بقَصَّة واسعة مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها بذات ألوان الإطلالة.

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خيارات القمصان لمظهر رسمي

خيارات القمصان لمظهر رسمي



تعتمد بعض الفتيات في عملهن أو في خيارات أزيائهن في الجامعة على القمصان الرسمية الواسعة والمختارة بأناقة عصرية تناسب سنهن، لذا يمكننا أن نلهمكِ -عزيزتي- عدة تصميمات باللون الأخضر؛ ليضفي عليكِ إطلالة منعشة ومتجددة، حيث ارتدت دينا رزق قميصًا أخضر واسعًا مصممًا بكشكشة في الأكمام مع بنطال من الجينز وحذاء وحجاب باللون الأبيض، وشابهت إطلالتها منة السني، فاختارت قميصًا أخضر رسميًّا مع بنطال مخطط بالأبيض والأسود، وأكملت مظهرها بالأبيض لإطلالة مميزة، وخالفتهما في المظهر آلاء نوبل؛ حيث اعتمدت القميص الأبيض التقليدي مع بنطال واسع أخضر، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالأبيض والبني.

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تنسيقات التنورة الخضراء

تنسيقات التنورة الخضراء



إن كنتِ من محبات اللون الأخضر، وبحاجة لمن يلهمكِ أفكارًا لتنسيق التنورة الخضراء؛ يمكننا أن نلهمك عدة خيارات؛ حيث نسقت حنان محمد تنورة باللون الأخضر الداكن المصمم بطبقات مع بلوزة بيضاء وحجاب وحذاء بكعب باللون الأبيض، بينما ظهرت وفاء عز بتنورة خضراء ذات طبقات مموجة ومعطف من الجينز وحجاب ملون، وفي إطلالة أخرى تزينت بتنورة خضراء بليسيه مع بلوزة سوداء منقطة بالأبيض، وأكملت تفاصيل الإطلالة من الإكسسوارات المتنوعة باللون الأبيض.