أجمل خواتم و أساور على شكل فيونكة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - هناك العديد من عاشقات المجوهرات اللواتي يبحثن عن إطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة. يمكنك اعتماد المجوهرات بتصميمات الفيونكة، وقد اخترنا لكِ أجمل خواتم و اساور على شكل فيونكة لتعكس شخصيتك الرومانسية.

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خواتم على شكل فيونكة

Chanel



قدمت العديد من الماركات خواتم واساور على شكل فيونكة، وسوف نطلعك على أجمل خواتم بشكل الفيونكة ومرصعة بفصوص الألماس البرّاقة مثل خواتم جراراد Garrard، غراف Graff، وتيفاني آند كو Tiffany & Co.



كما قدمت بعض الماركات خواتم خطوبة مفتوحة بشكل الفيونكة مثل خاتم شانيل Chanel وخاتم فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels.



أيضًا ظهرت العديد من تصاميم الخواتم بشكل الفيونكة بالذهب الوردي مثل خواتم شوبارد Chopard وخواتم جرارد Garrard.



وقدمت ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co تصميم ناعم بشكل الفيونكة بالذهب الوردي، بالإضافة إلى خاتم شوميه Chaumet.



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أساور على شكل فيونكة

Chaumet



برزت بعض تصاميم اساور على شكل فيونكة لتكملي بها أناقتك وأنوثتك.



من ماركة شوميه Chaumet، اخترنا لكِ لكِ سوار يجمع بين الذهب الأبيض والذهب الوردي.



كما قدمت ماركة جرارد Garrard سوار مفتوح بشكل الفيونكة ومرصع بفصوص الألماس البرّاقة.



طالعي أجمل موديلات خواتم واساور على شكل الفيونكة لتحصلي على إطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة في مختلف المناسبات.

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