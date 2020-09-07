نهلة في دعوى خلع: "جوزي عايز يبيع صوري عريانة وأنا في حضنه"

علاقات و مجتمع

"بيبتزنى بصورى اللي في حضنه وعلى سريره".. بهذه الجملة بدأت نهلة حديثها، عن قصتها التي تنتهى بتواجدها وسط العشرات، تنتظر دورها للمثول أمام القاضي بمحكمة الأسرة، وتقديمها بلاغ ضد زوجها، الذي قرر أن يسلك طريقا جديدا، للحصول على أموالها عن طريق ابتزازها بصورها العارية داخل غرفة نومهما، وبيعها للصفحات الإباحية لجني الأموال، للإنفاق على تعاطيه المخدرات.

وسط دموعها وانهيارها، لتذكرها معاناتها تسرد نهلة قصتها لـ"الوطن" تقول: منذ نعومة أظافري وأنا أعمل للإنفاق على نفسي حتى لا أكون عبئاً على أسرتي، ومع بداية سن العشرين طلب الكثيرون الزواج مني، وذلك لمظهري الجذاب، كما يقول البعض، لكني كنت متحمسة للعمل وبناء مستوى اجتماعي أفضل لنفسي أولاً، ثم الزواج من شخص مستواه المادي جيد، أصبحت المادة هي التي تتحكم في اختياراتي، حتى جاء شاب وسيم ومن عائلة لا غبارَ عليها، ومُيسر مادياً وطلبني للزواج وكان زواج صالونات.

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وأضافت باكية: لم تسنح لي الفرصة للتعرف على شخصية محمد، وحدث الزواج في عجلة، وأصبحت زوجته أمام الله ورسُولِه، لكن بعد مرور أكثر من شهرين على زواجنا، اتضح لي أنه مدمن ومتعاطي للمخدرات.

واستكملت: "ضيّع كل فلوسه علي المخدرات، وبقى أسلوبه وطريقته وحياته شخصيته كل حاجة تقرف، وبقي ياخد فلوسي من الشنطة بدون علمي، ولما وقفت قصاده ورفضت، قالي ابقي استحملي، عدت الأيام وبطبيعة أي أتنين متجوزين، مارسنا العلاقة الحميمية مع بعض، بعد ما أسلوبه اتحسن وبقي كويس معايا".

وأضافت: "بعدها بفترة طلب فلوس عشان يشرب، رفضت، طلَّع موبايله وفرجني صوري وأنا عريانة، ومعاه في العلاقة وهددني أنه ينزلها لو ما إديتهوش الفلوس، والتهديد ده بقي زي اللبانة علي لسانه، خفت أحكي لأي حد، واستغليت فرصة سفره مع أصحابه كام يوم، ورفعت عليه دعوى خلع".

وتختتم حديثها: "أنا عمري ما اتخيلت إني ممكن أتجوز شخص ديوث كدة، بس ده يمكن عقاب ربنا عشان كنت ببص على المادة قبل الدين والأخلاق، والحمد لله إني ما خلفتش منه أطفال، وسقَطتْ عشان ما يكونش ده أبوهم".