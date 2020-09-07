ريا أبي راشد تخطف الأنظار في فينيسيا بـ فستان بيبي بلو مفتوح من الساق

لايف ستايل

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، بإطلالة جديدة لها خلال حضورها مهرجان في فينيسيا السينمائي. وظهرت "ريا" بفستان طويل من اللون البيبي بلو، من القماش اللامع، مع فتحة من الساق، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ونسقت الإكسسوارات اللائقة مع الفستان ذي اللون اللامع. Advertisements وشاركت الإعلامية ريا أبي راشد، صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي، انطلقت دورته الـ 77 بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير من أنحاء العالم، ويعتبر أول مهرجان سينمائي عالمي يقام بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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