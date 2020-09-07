بعد طلاق زوجة بسبب رائحة أسنان زوجها.. طبيبة: البكتيريا تطفش بلد

علاقات و مجتمع

زيجة قصيرة لم تدم سوى 8 أشهر فقط، بسبب ضجر سيدة من رائحة فم زوجها الكريهة، ليروي والدها تفاصيل زواجها للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الذي سردها بدوره خلال استضافته في برنامج "من مصر"، المعروض على فضائية "سي بي سي"، حيث تطرق خلال البرنامج لكيفية اختيار شريك الحياة.

طبيبة أسنان تعلق

بدورها، فسرت الدكتور سمر سيد جمعة أخصائية أسنان، أسباب خروج رائحة كريهة من الفم وكيفية التعامل معها، قائلة إنها تنتج عن أسباب مرضية مثل ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم، الذي يتسبب في تغيير رائحة الأسنان، أو تسوس الأسنان والتهاب اللثة، فضلا عن عدم غسل الأسنان جيدا بانتظام ما يتسبب في ظهور بكتيريا ضارة.

وأضافت "سمر"، خلال حديثها لـ"هن"، أنه لابد من غسل الأسنان مرتان يومياً كحد أدنى، مع عدم الاعتماد على العلكات فقط لإخفاء الرائحة الكريهة، "اللبان هيداري شوية بس مش هيشيل البكتيريا اللي عاملة الريحة دي، واللي ممكن تطفش بلد مش واحدة بس".

وأشارت إلى ضرورة إجراء فحص سنوي على الأسنان أو اللثة وإزالة الطبقة الجيرية، للقضاء على البكتيريا الضارة: "وممكن تبقى كل 6 شهور لو الحالة صعبة".

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علي جمعة يعلق على الطلاق بسبب رائحة الفم

وعلق الدكتور علي جمعة، خلال السؤال الذي وقع على مسمعه من الرجل، أتى إلى رجل يسألني عن علاقة زواج ابنته التي انتهت بسبب عدم التوافق وعدم غسل الرجل أسنانه، "بنتي في الجامعة الأمريكية تريد أن تتزوج شخص غير كفء لها".

وتابع "جمعة" أنه نصح الرجل بعدم إتمام هذا الزواج لأن شرط الكفاءة ليس موجودًا، قائلًا: "الرجل لم يستجب وبالفعل تم الزواج وبعد 8 أشهر حدث الطلاق، بسبب عدم التوافق وعدم غسل الرجل أسنانه، الأمر الذي لم تطيقه الزوجة".

وذكر أن سيدنا معاوية لم يكن يغسل أسنانه، الأمر الذي دفع زوجته أن تطلب الطلاق منه، لأن رائحة فمه كانت سيئة.