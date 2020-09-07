نور عمرو دياب تظهر في إطلالة محتشمة: مدفأة الخريف

لايف ستايل

شاركت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت "نور"، من خلال صورتها الجديدة بإطلالة محتشمة لها، إذ ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة مع بنطلون من اللون البيج، وظهرت واقفة مستندة على الحائط بجوار مدفأة، معلقة على الصورة: "مدفأة الخريف".

Advertisements

ومن اللافت أن "نور" تغلق تعليقات المتابعين على جميع صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وكان آخر ظهور لابنة الهضبة على "السوشيال ميديا"، جاء من خلال صورة جمعتها بشقيقتها كنزي عمرو دياب ابنة زينة عاشور، خلال مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام"، لا يتعدى الـ15 ثانية، بـ"فلتر الفراشات"، مبتسمتين للكاميرا، إلا أن "كنزي"، قررت إخراج لسانها، التي تعد من حركاتها الشهيرة.