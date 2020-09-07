الامارات | الأمير هاري يسدد كلفة أشغال مقر إقامته في بريطانيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سدد الأمير هاري للتاج البريطاني كلفة أشغال ترميم مقر إقامته في ويندسور على ما أعلن ناطق باسمه بعد أسبوع على إبرامه اتفاقا مع "نتفليكس".

ومع إعلان انسحابهما من التزامات العائلة الملكية مطلع كانون الثاني/يناير، وعد الأمير هاري وزوجته ميغن بتسديد كلفة أشغال ترميم دارة فروغومور كوتيدج في ويندسور البالغة 2,4 ملايين جنيه استرليني (2,7 مليون يورو).

وأوضح الناطق باسمه أن الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش "تبرع للتاج بمبلغ يغطي كليا النفقات اللازمة لترميم فروغومور كوتيدج".

ونقلت وكالة "بي ايه" البريطانية للانباء عن مصدر لم تكشفه قوله إن هذا الأمر حصل بفضل العقد الجديد الذي ابرمه الزوجان مع منصة "نتفليكس" للبث التدفقي بقيمة ملايين الدولارات.

ويقيم الأمير وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغن ماركل في كاليفورنيا. وقد أعلنا الأربعاء الماضي أنهما سينتجان أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات لحساب هذه المنصة من دون كشف القيمة المحددة للعقد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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