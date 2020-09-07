6 أسباب وراء صعوبة التخلص من "الكرش" رغم الدايت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يعاني بعض الأشخاص من صعوبة التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، بالرغم من اتباع حميات غذائية قاسية حمية قاسية تمنع تناول أطعمة متعددة، ويرجع السبب وراء ذلك لعدة أسباب مختلفة، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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