ريا أبي راشد بإطلالة جذابة وساحرة في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: شاركت الفنانة ريا أبي راشد محبيها بإطلالة جديدة لها من مهرجان فينيسيا السينمائي. اختارت ريا فستاناً طويلا باللون البيبي بلو مصنوع من قماش لامع، وبه فتحة كبيرة عند الساق. واعتمدت ريا تسريحة شعر بسيطة واكتفت بعمله بوني تيل "ذيل حصان"، واختارت إكسسوارات بسيطة اقتصرت على حلق بنفس لون الفستان وإسوار ومجموعة من الخواتم، وانتعلت سليبر عالي لونه سيلفر. وانطلق مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته ال 77 بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، ويعتبر أول مهرجان سينمائي عالمي بعد أزمة كورونا، وذلك في ظل الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

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