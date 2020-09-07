بدون أدوية.. أطعمة تزيد من قوة الحيوانات المنوية للرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبا ما يرتبط انخفاض عدد الحيوانات المنوية بنقص الزنك أو نقص الفيتامينات الأساسية، لذلك يمكن أن يكون إجراء بعض التغييرات الغذائية طريقة ذكية لزيادة عددها وقوتها.

وأورد موقع "motherandbaby"، أبرز الأطعمة التي تساعد على زيادة قوة الحيوانات المنوية للرجل.

1-المحار:

أحد أفضل مصادر الزنك، الذي يساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى أنه يعتبر منشطا جنسيا.

2-الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على حمض أميني ثبت أنه يضاعف حجم الحيوانات المنوية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وتعد مضادات الأكسدة سلاحا رائعا لزيادة قوة الحيوانات المنوية للرجال، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها، فقد تسبب اكتساب الوزن، ما يؤدي إلى حدوث اختلالات في هرمون التستوستيرون، وقد يقلل من عدد الحيوانات المنوية لديك.

3-الثوم:

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معزز رائع، نظرا لأنه يحتوي على عنصرين سحريين وهما الأليسين الذي يحسن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وحماية الحيوانات المنوية من التلف، والسيلينيوم وهو مضاد للأكسدة يحسن حركة الحيوانات المنوية، لذا من الافضل تناول فص ثوم في اليوم.

4-الموز:

يساعد على زيادة الرغبة الجنسية عند الذكور وتنظيم الهرمونات الجنسية بسبب إنزيم البروميلين الموجود به، كما أنها مليء أيضا بالفيتامينات C و A و B1، ما يساعد على تعزيز قدرة الجسم على إنتاج الحيوانات المنوية.

5-البروكلي:

يعد نقص فيتامين أ سببا شائعا لانخفاض الخصوبة، ولأن نقصه يجعل الحيوانات المنوية لدى الرجال بطيئة، يعتبر تناول البروكلي مهم جدا لأنه مليء بفيتامين أ، مثله مثل الفلفل الأحمر والسبانخ والمشمش والبطاطا الحلوة والجزر.

6-الجوز:

يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

7-نبات الهليون:

يحتوي على فيتامينC ، الذي يحمي الحيوانات المنوية من التلف ويزيد من حركتها وحجمها.