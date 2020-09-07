أعراض متعددة تخبرك بزيادة الأملاح بجسمك.. منها العطش المستمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يؤدي ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم عن المستوى المناسب إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة، والتي تكون بمثابة جرس إنذار للتوقف عن استهلاك كميات كبيرة من الملح، حيث قد يؤدي ذلك إلى الإصابة ببعض الأمراض. اضغط هنا

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