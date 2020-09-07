6 تصريحات لـ مبروك عطية عن الزواج منها: "الست واطية لو صرفت على بيتها"

علاقات و مجتمع

دخل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، ضمن قائمة الأكثر تداولًا على "تريند جوجل"، بسبب تصريحاته المتداولة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، ليؤكد أنها من صنع اللجان الإلكترونية للجماعات المتطرفة مثل الإخوان.

تصدر "عطية" التريند لم يكن المرة الأولى، فسبقها مرات مختلفة، وربما كانت تصريحاته عن المرأة والحياة الزوجية، أبرزها.

ويرصد "هن"، في هذا التقرير أبرز تصريحات الدكتور مبروك عطية عن المرأة والزواج:

- لو جوزك موفاش بوعده.. مش مشكلة

خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، ذكر الدكتور مبروك عطية، أنه إذ وعد الزوج زوجته بشئ ولم يف بوعده، فليست هناك مشكلة، حيث إن الوعد عند جمهور العلماء ليس بواجب، موضحًا أن هناك بعض الآراء الفقهية تقول إن الوعد واجب تنفيذه إلا بسبب عذر.

وأكد "عطية"، أن الوعود ليست ملزمة، موضحًا أن من وعد زوجته بعدم السفر للخارج وسافر فليس هناك مشكلة، مضيفًا: "عاوز أقولك إن المسافر والمغترب مجاهد في سبيل الله لأنه يصرف على أسرته وعلى المساكين ويخرج صدقات".

عطية عن حق الرجل في الزواج من 4: كسر حقه

"كسر حقه"، هكذا تحدث الدكتور مبروك عطية، عن زواج الرجل 4 مرات، في حال عدم استطاعته الإنفاق على الأولى.

وأكد "عطية"، خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، إن التعدد مباح ولكنه ليس حقا للزوج: "انعدام العدل في حال تعدد الزواج ليس شرطا لصحته.. سلوكيات الناس خلت العلم يتوارى، وكل واحد بقى شغال بمزاجه".

وأكد "عطية" أن رضا الزوجة ليس له أي قيمة إذا رغب زوجها في الزواج عليها: "لو متضايقة تمشي وتسيبه.. واللي ييجي ويقولي الراجل من حقه 4 أقوله كسر حقك وحق اللي ربوك".

- لو صرفتي عن جوزك وعيالك.. تبقى واطية

"الواقع الكافر"، هكذا وصف الدكتور مبروك عطية ما تعيشه المرأة في الوقت الحالي مع زوجها، في حديثه مع برنامجه "يحدث في مصر".

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وصف "مبروك"، الواقع بالكافر لتغير طبيعة البشر بحسب قوله، فالزوج هو من يصرف على بيته وزوجته وأطفاله، لكن ما يحدث عكس ذلك، ووصف أن موافقة الزوجة على ذلك يعد "خنوعا، وقلة دين، وقلة كرامة لأنها ارتضت بذلك، وهذا ما شجع الذكور وليس الرجال، على الاستمرار في ذلك"، بحسب وصفه.

وأضاف أن ذلك يؤدي لنتيجة حتمية وهي الطلاق، لأن الزوج إذا عجز عن الإنفاق يجب أن يطلق زوجته، موضحًا أنه يجب أن يبيع ممتلكاته ليصرف على بيته، والمرأة التي تصرف على بيتها "آثمة"، لأنها تساعد الرجل على أن يكون "أنتوخكي"، فالمرأة في تلك الحالة تكون "واطية بنت واطي، فهي تصرف على البيت دون رضا، لأن الرجل هو من قرر ذلك"، بحسب قوله.

- الحما مش مذكورة في القرآن

"الحما هي الأم" هكذا أكد الدكتور مبروك عطية، بأن لفظ الحماة لم يذكر في الشرع، والقرآن الكريم سمى "الحماة" بـ"أم الزوجة".

وأضاف "عطية" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "حماتك هي أمك والعلم اللي بيقول كده، والحما زي الأم مفيش كلام".

عن الفياجرا النسائية.. "ربنا خلق الست هادية"

وعن انتشار تناول الرجال للفياجرا، ومنهم من يريد إعطاء زوجته لهذه المواد المنشطة جنسيًا، كان للداعية مبروك عطية، رأي في هذه المسألة، حيث حذر من إعطاء الأزواج لزوجاتهم هذه الأنواع من الفياجرا النسائية.

فخلال مداخلة تليفونية أجراها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، ذكر "عطية" بأن "الست ربنا خلقها هادية.. سيبها كده هو أنت سبع البرومبة".

كما أنه نصح أيضًا النساء بعدم الضغط على أزواجهن في العلاقة الزوجية، خاصة بعد عودتهم من أعمالهم الشاقة.

في الزواج.. "اللي معهوش ميتجوزش"

ومن تصريحات "عطية" مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، فيما يخص الزواج.

ورفض "عطية" المبدأ السائد في الزواج الذي يقول "خدوهم فقراء يغنيكم الله"، حيث قال خلال لقائه: "واحدة عارفة أن مالهاش في الفقر ورايحة تتجوز واحد فقير، من منطلق خدوهم فقراء يغنيكم الله".

واستشهد "عطية"، بالآية القرآنية من سورة النور: "وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ".